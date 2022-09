Ponte Preta supera o Bahia e chega a 5 vitórias seguidas como mandante na Série B

31/08/2022 | 23:45



Mesmo jogando diante do vice-líder, a Ponte Preta fez valer o mando de campo e venceu o Bahia, por 2 a 0, no complemento da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, os times se enfrentaram em Campinas (SP), no Estádio Moisés Lucarelli, e os paulistas venceram com gols de Wallisson e Lucca, ambos de cabeça. A vitória ainda ganha sabor especial por ser a de número 1.000 da Ponte jogando em casa, além de consolidar excelente momento dentro de seus domínios. Afinal, já são sete jogos sem perder, sendo cinco vitórias consecutivas.

Com o resultado, a Ponte Preta chegou a três jogos sem perder, sendo duas vitórias e um empate, agora com 36 pontos, na décima colocação. Já o Bahia segue com 47, ainda na segunda posição, mas perdeu chance de se aproximar do líder Cruzeiro, que tem 58, e viu o Vasco colar, em terceiro com 45.

Logo no começo, a Ponte Preta levou um susto. Caíque França recebeu recuo e tentou chutar, mas Davó recuperou e tocou para trás. Vitor Jacaré recebeu de frente para o gol, mas chutou para fora. Apesar disso, o time paulista se portou de forma ofensiva e explorou bem o lado esquerdo. Levou perigo em chute de Léo Naldi, da entrada da área, que passou muito perto do gol.

O Bahia teve nova chance com Davó, que disparou em velocidade pela direita e chutou cruzado, mas Caíque França defendeu em dois tempos. A Ponte respondeu com cabeçada de Lucca, após cruzamento da direita. Mas o gol sairia pelo lado esquerdo. Artur fez excelente jogada, cortou o adversário e cruzou de perna direita. Wallisson ganhou no alto e marcou de cabeça.

O Bahia voltou disposto a buscar o empate no segundo tempo e teve duas boas chances no começo. Primeiro com Gabriel Xavier, em cabeçada após escanteio, e, depois, com Igor Torres, que chutou colocado, mas parou em excelente defesa de Caíque França.

Apesar da pressão inicial, quem marcou novamente foi a Ponte Preta. Em cobrança de escanteio, Elvis cobrou na primeira trave, Mateus Silva desviou e Lucca apareceu na segunda trave para marcar, também de cabeça, aos nove minutos. O gol claramente desmotivou o Bahia e a partida ficou mais truncada e nenhuma outra grande chance de gol foi criada, apesar de alguns contra-ataques velozes da Ponte nos minutos finais.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 19h, pela 28ª rodada. O Bahia recebe o Tombense, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Já a Ponte Preta joga fora de casa, diante da Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 0 BAHIA

PONTE PRETA - Caíque França; Igor Formiga, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur (Norberto); Felipe Amaral (Wesley Fraga), Léo Naldi, Wallisson (Leandro Barcia) e Elvis; Fessin (Nicolas) e Lucca (Eliel). Técnico: Hélio dos Anjos.

BAHIA - Mateus Claus; Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier (Luiz Henrique) e Luiz Henrique; Rezende, Patrick de Lucca (Copete), Daniel (Lucas Mugni) e Ricardo Goulart (Igor Torres); Vitor Jacaré (Marco Antônio) e Davó. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Wallisson, aos 43 minutos do primeiro tempo. Lucca, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Traci (SC).

CARTÕES AMARELOS - Artur, Léo Naldi, Wallisson, Lucca e Mateus Silva (Ponte Preta). Gabriel Xavier e Luiz Henrique (Bahia).

RENDA - R$ 52.125,00.

PÚBLICO - 3.885 pagantes (4.089 presentes).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).