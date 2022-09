Aluno de creche da Prefeitura de São Paulo morre em campo de futebol

31/08/2022 | 23:08



Um aluno da creche do Centro Educacional Unificado (CEU) Meninos, da Prefeitura de São Paulo, morreu na manhã desta quarta-feira, 31, durante uma atividade no campo de futebol da unidade educacional, na zona sul da capital paulista. Na hora do acidente, cinco professoras acompanhavam as crianças no local. A administração municipal não informou as circunstâncias do ocorrido. A criança, que não teve sua idade divulgada, foi atendida ainda no local por um brigadista capacitado em primeiros socorros.

De lá, ela foi levada para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Seckler, onde foram feitos os primeiros socorros, com tentativa de reanimação do aluno. Transferida para a AMA Sacomã, a criança, no entanto, não resistiu e teve a morte constatada ainda na manhã desta quarta.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), afirma que "abriu, em caráter prioritário, uma apuração para verificar as circunstâncias da tragédia ocorrida no Centro Educacional Unificado (CEU) Meninos". Em nota, a administração municipal também afirma que a diretora regional Marta Malheiros acompanhou a família no atendimento médico.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a criança foi atendida por uma equipe de urgência, que fez todos os procedimentos necessários para tentar reanimá-la de uma parada cardiorrespiratória, infelizmente sem êxito.

O secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Educação, Bruno Lopes Correia, esteve no local para acompanhar o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento das Aprendizagens (Naapa), composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para prestar acolhimento aos funcionários e crianças do CEU. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social também esteve no local para apoio às famílias.

Todas as atividades das unidades do CEU serão suspensas e retornarão na sexta-feira, 2, com exceção do Centro de Educação Infantil (CEI) Meninos, que retomará as atividades na próxima segunda-feira, 5. A secretaria, em nota, afirma que "está consternada e lamenta profundamente o ocorrido". Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a unidade escolar está à disposição dos familiares para esclarecimentos.