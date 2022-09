Bono, líder do U2, lança autobiografia em novembro

31/08/2022 | 21:02



Bono Vox, o líder da banda irlandesa U2, anunciou nesta quarta, 31, pelo Twitter da banda, que fará o lançamento de sua autobiografia em 1º de novembro. Surrender: 40 Songs, One Story trará a história do cantor de 62 anos, com os "desafios que enfrentou e como os amigos e a família moldaram e deram suporte" a ele.

"Quando comecei a escrever este livro, esperava desenhar em detalhes o que antes apenas esboçava em músicas. As pessoas, lugares e possibilidades em minha vida. 'Surrender' (rendição) é uma palavra carregada de significado para mim. Crescer em Irlanda nos anos 70 com meus punhos para cima (musicalmente falando), não era um conceito natural. Uma palavra que eu apenas circulei até reunir meus pensamentos para o livro. Ainda estou lutando com esse mais humilde dos comandos. Na banda, em meu casamento, minha fé, minha vida como ativista. Surrender é a história da falta de progresso de um peregrino... Com uma boa dose de diversão ao longo do caminho", descreve.

O título do livro faz referência aos seus 40 capítulos e a um de seus grandes sucessos, One. A biografia trata desde a infância de Bono em Dublin, passando pela perda de sua mãe, aos 14 anos, até chegar ao sucesso mundial do U2. Nesse caminho, Bono trata também sobre o ativisimo dedicado a temas como a luta contra a aids e a miséria.

O livro está em pré-venda. Na Amazon, por exemplo, custa US$ 26,09 na versão em capa dura, em inglês.