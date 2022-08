Brasil tem 79,19% da população com esquema vacinal anticovid completo

31/08/2022 | 20:43



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 31, a 180.774.755, o equivalente a 84,15% da população total. Mais de 18,3 mil brasileiros receberam a primeira aplicação dos imunizantes nas últimas 24 horas.

Do total, 170,1 milhões completaram o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina única da Janssen), o que representa 79,19% da população total.

Nesta quarta, o País registrou 32.782 novas pessoas com a segunda dose. Nas últimas 24 horas, as doses de reforço foram aplicadas em 279.971 pessoas.

Até o momento, 28 milhões de pessoas receberam o reforço extra da quarta dose - em São Paulo, por exemplo, a aplicação dessa nova injeção já está liberada para toda a população adulta. Considerando todas as notificações, o Brasil administrou cerca de 344,7 mil doses contra a covid nesta quarta.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.