'Imagine explicar na favela', diz Ciro sobre programa econômico

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) afirmou a um grupo de empresários no Rio na tarde desta quarta-feira, 31, que estava falando para "pessoas preparadas" ao explicar parte do seu plano econômico e de projetos para a indústria. Em declaração que logo gerou críticas nas redes sociais, questionou se seria compreendido da mesma forma em outro ambiente social. "Imagina explicar isso na favela", disse.

A fala de Ciro foi dada em um almoço com empresários organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O pedetista detalhou seu plano econômico durante cerca de uma hora. Ao fim da explanação, três perguntas da plateia foram escolhidas para serem respondidas por Ciro.

Antes de fazer a pergunta ao candidato, o empresário Luiz Césio Caetano elogiou a fala de Ciro, a qual classificou como uma "aula". "Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Isso foi uma aula, pelo menos para mim, foi", afirmou.

Em seguida, Ciro afirmou que se tratava de "um comício para gente preparada". "Na verdade, é um comício, né... Um comício para gente preparada, você imagina eu explicar isso na favela, né", disse. O empresário concluiu e encerrou: "Tivemos um ambiente em que você pode expor essa sua metodologia disruptiva dos modelos que nós temos".