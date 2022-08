Colnago: emenda de relator está cada vez mais ligada às políticas públicas

31/08/2022 | 19:57



O secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, afirmou nesta quarta-feira, 31, que as emendas de relator estão cada vez mais ligadas às políticas públicas. Essas emendas fazem parte do orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão/Broadcast, que consiste no pagamento bilionário de emendas sem transparência.

Colnago ainda afirmou que o plano de redução de desonerações não caminhou no Congresso. Segundo ele, o País e o mundo vivem um momento difícil, com a guerra da Ucrânia e a desaceleração da economia global.

"Só vamos conseguir entregar superávit em 2022 por causa do teto de gastos. A despeito das flexibilizações aprovadas, teto de gastos de cumprido seu papel. Não temos como abrir mão de uma regra de controle de despesas", disse.