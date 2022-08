Roni se recupera de lesão e fica à disposição de Vítor Pereira para encarar Inter

31/08/2022 | 19:49



O técnico Vítor Pereira teve uma boa notícia, nesta quarta-feira, na reapresentação do elenco do Corinthians, após a vitória de segunda-feira sobre o Red Bull Bragantino. O volante Roni, livre das dores no joelho direito, treinou normalmente no CT Joaquim Grava e poderá ser relacionado para a partida de domingo, às 16h, na Neo Química Arena, contra o Internacional, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Roni não atua pelo time corintiano desde o último dia 13, na derrota para o Palmeiras. Ele ficou de fora contra Red Bull Bragantino, Fluminense e Fortaleza. Apesar de ficar á disposição do treinador, Roni não deverá herdar a vaga no meio de campo de Du Queiroz, que vai cumprir suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. Cantillo deverá ser o escolhido.

Desta forma, o time mais provável para encarar os gaúchos deverá ser: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Raul Gustavo, Adson, Giuliano e Júnior Moraes devem continuar fora da equipe.

O Corinthians está em quarto lugar no Brasileirão, com 42 pontos, mesma pontuação do Fluminense, mas perde no saldo de gols. O time de Parque São Jorge, que soma 12 vitórias, seis empates e seis derrotas, está atrás de Flamengo (43) e Palmeiras (50).