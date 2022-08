Incêndio destrói laboratórios do Instituto de Biociências da Unesp em Rio Claro

31/08/2022 | 19:18



Um incêndio de grandes proporções destruiu o Laboratório de Zoologia do Instituto de Biociência da Universidade Estadual Paulista (Unesp), nesta quarta-feira, 31, em Rio Claro, interior de São Paulo. Conforme a Unesp, o fogo começou por volta das 16 horas no acervo do laboratório e se espalhou pelas outras instalações. O prédio foi rapidamente esvaziado e ninguém ficou ferido. A direção do instituto lamentou a perda de coleções inteiras de animais usados para pesquisa científica e a elevada monta dos prejuízos materiais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se iniciou no laboratório de zoologia, onde um acervo de animais é conservado em álcool, o que favoreceu a propagação das chamas. Os funcionários deram o primeiro combate ao fogo até a chegada dos bombeiros.

Em nota, a Unesp disse que a área atingida pelo incêndio abriga salas de aula, laboratório e salas de professores. "As causas do ainda estão sendo apuradas. Quando o fogo começou, as principais medidas de segurança foram tomadas e o espaço, prontamente evacuado sem que houvesse vítimas. Os bombeiros foram chamados e seguem no local tentando controlar o fogo, que se espalhou rapidamente. Há significativos prejuízos materiais, ainda sendo dimensionados", disse.

O professor José Eusébio de Oliveira Souza Aragão, diretor do Instituto de Biociências, afirmou que o fogo destruiu coleções importantes para o ensino e a pesquisa. "O incêndio se alastrou por metade do prédio. As perdas maiores foram nas coleções de animais utilizados para pesquisas que estavam inclusive em um armário novo. Outros pequenos laboratórios também foram atingidos. Além do prejuízo para a ciência, o prejuízo financeiro também é alto", disse. Ele informou que a reitoria da Unesp vai dar apoio para recompor o que foi danificado. A extensão dos danos ainda será avaliada.

A direção do câmpus informou que as aulas nas duas unidades universitárias da Unesp em Rio Claro, o Instituto de Biociências e o Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE), estão interrompidas por questões de segurança.