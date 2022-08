Exame detecta lesão e Raphael Veiga inicia corrida para nova decisão do Palmeiras

31/08/2022 | 19:17



O meia Raphael Veiga iniciou nesta quarta-feira a corrida para estar no jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores, diante do Athletico-PR, terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque. O meia do Palmeiras teve uma entorse no tornozelo direito detectada após entrada dura na Arena da Baixada e luta contra o tempo para não perder a decisão.

Após sofrer uma pancada no começo do segundo tempo na Arena da Baixada, Raphael Veiga precisou ser substituído por Bruno Tabata. Na saída da delegação do estádio em Curitiba, foi flagrado com uma botinha especial para neutralizar o local, inchado e dolorido.

O Palmeiras evitou dar prazo de recuperação de um dos principais jogadores do elenco, anunciando apenas que "iniciou o tratamento sob cuidados dos membros do Núcleo de Saúde e Performance." Sábado o Palmeiras visita o Red Bull Bragantino e Abel Ferreira tem dúvida se utilizará os titulares.

Por causa da queda da invencibilidade na Libertadores, com derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, o treinador pode descansar as principais peças no interior do estado para não correr riscos de novas lesões no grupo. O time precisará ganhar por dois gols de diferença para avançar direto ou de um para definir nos pênaltis.

A volta de Gustavo Scarpa, após cumprir suspensão em Curitiba, é uma das certezas de Abel Ferreira para o jogo de terça-feira. O meia trabalhou forte em treinos técnicos e um coletivo com os jovens do time sub-20. Os titulares na ida da Libertadores fizeram regeneração na parte interna da Academia de Futebol.