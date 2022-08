EUA devolvem dinheiro confiscado de Alejandro Toledo, ex-presidente do Peru

31/08/2022 | 18:56



O Departamento de Justiça dos EUA anunciou ontem que devolverá US$ 686 mil (R$ 3,5 milhões) ao governo do Peru. O dinheiro foi confiscado do ex-presidente peruano Alejandro Toledo, investigado por corrupção no caso Odebrecht.

Toledo foi preso em 2019, na Califórnia, onde mora. Desde março de 2020, com a pandemia, ele está em prisão domiciliar. O ex-presidente é acusado de receber propina da Odebrecht para favorecer os negócios que a construtora brasileira mantinha no Peru. Ele luta contra um pedido de extradição feito pelo governo peruano.

O promotor Breon Peace disse que o dinheiro devolvido é o valor das propriedades adquiridas por Toledo nos EUA. "Não se pode comprar bens nos EUA com dinheiro sujo", disse.

Segundo Peace, Toledo usou US$ 1,2 milhão em dinheiro de propina para comprar imóveis no Estado de Maryland, por meio de um esquema usado para ocultar a titularidade dos recursos e sua ligação com a Odebrecht.

"Este caso é um exemplo importante da cooperação internacional necessária para lidar com a corrupção no exterior, onde rendimentos ilícitos são trazidos para os EUA", afirmou o subsecretário de Justiça, Kenneth Polite.