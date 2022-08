Kylie Jenner rebate crítica de usuário do TikTok: Ainda dirijo e faço coisas normais

31/08/2022 | 16:11



Eita! No último sábado, dia 27, Kylie Jenner publicou um vídeo no TikTok onde aparece fazendo um review de maquiagem no carro. Porém, o que ninguém esperava é que um internauta criticaria a decisão da influenciadora de fazer a gravação dentro do automóvel. Loucura, né?

Eu acho interessante, porque você é uma bilionária, garota. Por que você está fazendo o review no carro sendo que você mora em uma mansão?, escreveu o usuário da rede social.

Por causa disso, a mãe de Stormi resolveu se pronunciar:

[O vídeo] Não é assim tão profundo ou calculado. Demorei cinco minutos para fazer. E sim, eu ainda dirijo e faço coisas normais, explicou a modelo.