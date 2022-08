Eliezer faz procedimento estético e brinca sobre ficar lindo para Viih Tube: -Tenho que ficar bonito pra mim

31/08/2022 | 16:10



Quem pode, pode! Desde que Eliezer saiu do BBB, está sempre fazendo procedimentos estéticos para ficar com tudo em cima, como harmonização facial, e transplante de cabelo e barba. Dessa vez, o ex-BBB estava passando laser no rosto e mostrou tudo através dos Stories.

- Tenho feito laser para dar um jeito, arrumar minha pele, deixar mais bonita. Vai me deixar mais bonito.

Segundo a médica, que também apareceu no vídeo, a função do procedimento é clarear o rosto, fechar os poros, e estimular a produção de colágeno. Além de explicar a função da sessão, a profissional aproveitou para brincar com Eli e mandar uma mensagem para Viih Tube, namorada dele.

- Ele está ficando lindo para você, disse a médica em tom de brincadeira.

Eliezer não perdeu a piada e brincou que precisa ficar bonito para si mesmo, e não para a amada:

- Isso é um complô. Eu tenho que ficar bonito pra mim, não pra ela.

Mesmo ficando bonito para si mesmo, Viih Tube com certeza não vai reclamar da beleza do amado, não é? A seguir, relembre a fofa e divertida história dedo casal.