Peso e suavidade: Sepultura leva a Orquestra Sinfônica Brasileira ao Rock in Rio

31/08/2022 | 15:41



O Rock in Rio 2022 vai começar, o primeiro dia será nesta sexta, 2, na Cidade do Rock no Rio de Janeiro. Entre as inúmeras atrações de peso, a banda Sepultura fará as honras e será a primeira a se apresentar no Palco Mundo, às 17h25. E a promessa é de um show histórico, que terá a Orquestra Sinfônica Brasileira ao lado de grupo, em apresentação inédita.

"É um show que não vai acontecer nunca mais nesse formato, é exclusivo", revela Andreas Kisser, guitarrista da banda Sepultura, em comunicado material de divulgação. Ao lado do guitarrista estão Derrick Green (vocal), Paulo Xisto Jr. (baixo) e Eloy Casagrande (bateria).

Para a aguardada apresentação, o Sepultura terá músicas escolhidas especialmente para esse dia, que conta com arranjos do maestro Alexey Kurkdjian. Essa não é a primeira colaboração do regente com o grupo, já que participou em A-Lex (2009), álbum com releitura da 9ª Sinfonia de Beethoven, intitulada Ludwig Van. "Vamos tocar coisas do Quadra, mas não vamos fazer só músicas do Sepultura. Teremos outras surpresas, porque a intenção é também homenagear compositores clássicos", explica o guitarrista, também no material oficial de divulgação, citando o novo trabalho da banda.

Peso e suavidade

Kisser ressalta ainda que "o único desafio é a questão de volume mesmo, de você precisar balancear a bateria, que já é muito alta naturalmente, além dos amplificadores elétricos, com o som da orquestra, que é orgânico", sobre essa união do som pesado do Sepultura com a multiplicidade instrumental da orquestra.

"Quando compositores como Mozart e Stravinsky soltavam novos sons e novas ideias, sempre eram muito criticados. Eles foram rebeldes, quebraram regras e fizeram o que estavam a fim, testando os limites da música", comenta Andreas Kisser, no material de imprensa.

Confira a seguir o line up do Palco Mundo e do Sunset:

2 de Setembro

Palco Mundo

18h - Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

20h10 - Gojira

22h20 - Iron Maiden

0h10 - Dream Theater

Palco Sunset

15h30 - Black Pantera convida Devotos

16h55 - Metal Allegiance

19h05 - Living Colour convida Steve Vai

21h15 - Bullet For My Valentine

3 de Setembro

Palco Mundo

18h - Alok

20h10 - Jason Derulo

22h20 - Marshmello

0h10 - Post Malone

Palco Sunset

15h30 - Papatinho + L7NNON convidam MC Hariel e MC Carol

16h55 - Xamã convida Brô MCs

19h05 - Criolo convida Mayra Andrade

21h15 - Racionais

4 de Setembro

Palco Mundo

18h - Jota Quest

20h10 - Iza

22h20 - Demi Lovato

0h10 - Justin Bieber

Palco Sunset

15h30 - Matuê

16h55 - Luísa Sonza convida Marina Sena

19h05 - Emicida e convidados

21h15 - Gilberto Gil

8 de Setembro

Palco Mundo

18h - CPM22

20h10 The Offspring

22h20 - Måneskin

0h10 Guns N Roses

Palco Sunset

15h30 - Duda Beat

16h55 - Gloria Groove

19h05 - Corinne Bailey Rae

21h15- Jessie J

9 de Setembro

Palco Mundo

18h - Capital Inicial - 18h

20h10 - Billy Idol - 20h10

22h20 - Fall Out Boy - 22h20

0h10 - Green Day - 0h10

Palco Sunset

15h30 - Di Ferrero e Vitor Kley

16h 55 - Jão e convidado

19h05 - Espetáculo 1985: A Homenagem

21h15 - Avril Lavigne

10 de Setembro

Palco Mundo

18h - Djavan

20h10 Bastille

22h20- Camila Cabello

0h10 - Coldplay

Palco Sunset

15h30 - Bala Desejo e convidado

16h55 - Gilsons e convidado

19h05 - Maria Rita e convidado

21h15 - CeeLo Green

11 de Setembro

Palco Mundo

18h - Ivete Sangalo

20h10 - Rita Ora

22h20 Megan Thee Stallion

0h10 - Dua Lipa

Palco Sunset

15h30 - Liniker convida Luedji Luna

16h55 - Power! Elza Vive, um show em homenagem a Elza Soares

19h05 - Macy Gray

21h15 - Ludmilla