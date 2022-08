Ex-mulher de Viegas pede na Justiça parte do prêmio de No Limite como pensão alimentícia

31/08/2022 | 15:10



Polêmica! Marcos Aurélio Viegas de Carvalho, mais conhecido como Viegas, entrou em uma saia justa com a ex-mulher. Após chegar em segundo lugar no reality No Limite, o ex-brother acabou sendo alvo de uma ação na Justiça pelo não pagamento de pensão alimentícia. Karina Dreger Pizzo, ex-companheira de Viegas, acredita que a filha tem direito a pelo menos 20% do que o pai recebeu da TV Globo.

Para a surpresa da mulher, a Justiça negou o pedido, pois entende que o valor recebido não se classifica como remuneração trabalhista, portando não constitue obrigação alimentícia. Segundo informações do Em Off, Karina não concordou com a decisão e entrou com recurso, afirmando que o ex-marido ostenta vida de artista nas redes sociais, mas perdeu novamente.

Viegas ganhou cerca de 100 mil reais como prêmio em No Limite. Atualmente, ele paga cerca de 300 reais de pensão à filha.

