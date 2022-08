Confira a programação de fim de ano no Universal Orlando Resort

Redação

A celebração de fim de ano no Universal Orlando Resort, nos Estados Unidos, promete animar os complexos do grupo diariamente a partir de 12 de novembro. As atrações temáticas de Natal (inclusas nos ingressos convencionais) vão animar os parques temáticos até 1º de janeiro de 2023.

Fim de ano no Universal Orlando Resort

Confira algumas das principais atrações da Celebração de Fim de Ano do Universal Orlando Resort.

Natal com Harry Potter – Universal Studios Florida e Universal’s Islands of Adventure

As áreas temáticas de The Wizarding World of Harry Potter se transformarão em uma terra de maravilhas mágicas natalinas, com decoração festiva nas icônicas ruas de Hogsmeade e do Diagon Alley, incluindo ornamentos temáticos, guirlandas e luzes.

Os visitantes também poderão curtir de apresentações especiais do Frog Choir, composto por alunos de Hogwarts e seus sapos gigantes, em Hogsmeade, e a banda mais popular do mundo mágico, Celestina Warbeck and the Banshees, no Diagon Alley.

Quando a noite cair em Hogsmeade, a galera poderá apreciar um show de projeção “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, repleto de momentos natalinos inspirados nas adoradas histórias do bruxinho.

Desfile temárico – Universal Studios Florida

Balões gigantes, dezenas de carros alegóricos coloridos e centenas de artistas encherão as ruas do Universal Studios Florida durante o desfile Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s.

O evento reúne personagens de filmes como Shrek e Meu Malvado Favorito. O Papai Noel também fará uma aparição durante a parada – em um final envolvente, que culminará com a iluminação da deslumbrante Árvore de Natal de 24 metros do parque.

Grinchmas – Universal’s Islands of Adventure

O espírito de Grinchmas ganhará vida no Universal’s Islands of Adventure com o “Grinchmas Who-liday Spectacular” – uma releitura ao vivo do clássico natalino do Dr. Seuss, estrelado pelo próprio especialista em travessuras, o Grinch.

A celebração continuará em Seuss Landing, que será adornado com uma decoração natalina extravagante, incluindo bastões de doces enormes, árvores de Natal retorcidas, guirlandas e belos enfeites metalizados. Ao passear pela área, os visitantes vão se deparar com as aparições especiais dos alegres Whos de Who-ville , que se preparam para sua festa favorita em Seuss Landing. Também será possível conhecer e tirar fotos com o malvado Grinch.

Mannheim Steamroller – Universal Studios Florida

O artista natalino mais vendido de todos os tempos, o Mannheim Steamroller, retorna ao Universal Studios Florida para tocar as canções clássicas do Natal em apresentações ao vivo nos dias 3, 4, 10 e 11 de dezembro.

Festividades natalinas em todo o complexo

Produtos temáticos, ofertas de alimentos e bebidas especiais, encontros com personagens, decoração sazonal e atividades comemorativas nos hotéis da Universal são algumas das outras atrações programadas para a temporada natalina.

