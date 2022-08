Macy Gray faz quatro shows no Blue Note paulista antes do Rock in Rio

31/08/2022 | 14:09



Uma das atrações do Rock in Rio 2022, Macy Gray confirmou quatro shows antes de subir ao Palco Sunset do festival carioca. Ela estará no Blue Note São Paulo nos 9 e 10, em dupla apresentação diária, às 20h e 22h30.

Com estilo marcante, sua voz rouca imprime força ao repertório que é uma viagem pela soul music e o rhythm and blues. Influenciada por nomes como Billie Holiday e Betty Davis, a premiada cantora e compositora ganho o Grammy em 2000 de Melhor Performance Vocal Pop pelo hit I Try, e recebeu dois Brit Awards.

Neste ano, além dos shows agendados, Macy Gray terá um novo álbum, The Reset. Segundo informações divulgadas para a imprensa, o disco está preparado para criar mais discussões sobre o que está acontecendo no mundo de hoje e ajudará a redefinir o que a música pop deve ser. Ao mesmo tempo, oferecendo aos amantes de sua obra a mesma música incrível que os encantou.

Macy Gray

Local: Blue Note São Paulo. Avenida Paulista 2073 - 2º Andar - Consolação. - São Paulo/SP

Datas: 9 e 10 de setembro

Horário: Às 20h e 22h30 - Abertura da casa: 19h

Ingressos: R 340/ R$ 880.

Blue Note - São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 2073, 2° andar - Consolação, São Paulo/SP

