Rock in Rio: de pizza brotinho a coxinha de jaca, veja os preços no festival

31/08/2022 | 14:07



O Rock in Rio 2022, que será realizado de 2 a 11 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, contará com diversos espaços de alimentação para agradar a públicos distintos, com um espaço gourmet muito variado.

Veja como vai funcionar cada serviço.

Bobs

A rede de lanches preparou combos para duas ou três pessoas, como o que leva dois hambúrgueres duplos big rock (ou dois hambúrgueres duplos rock cheddar), mais dois chopes (R$ 74), com versão vegetariana no mesmo preço. Há outras opções como o combo de dois big rocks com dois red bulls (R$ 72), ou dois refrigerantes (R$ 68).

Dominos

A marca terá pizzas brotinho de queijo ou pepperoni (R$ 40)

HNT

Especializada em frango frito, a rede vai oferecer o sanduba rock, com três filés crocantes, queijo e molho barbecue (R$ 30); e combos do sanduíche acompanhado de Red Bull (R$ 40), ou acompanhado de batata frita e refrigerante em lata (R$ 45). Há ainda a opção do baldinho rock, com cinco filés crocantes, batata frita e molho (R$ 40), e a vegetariana com dez empanados sabor frango, batata frita e molho (R$ 45).

Big Daddys

As ofertas são opções como os espetinhos de carne ou frango (R$ 17); sanduíche de carne com queijo cheddar e barbecue (R$ 33); e combo de dois espetinhos com bebida (R$ 40).

Seara

A marca quer marcar presença com os exclusivos bacon hits (R$ 20), conjunto com sete fatias crocantes de bacon e diversas opções de molhos e coberturas à escolha do cliente. Há ainda sugestões como a do chef Claude Troisgros: molho de queijo gruyère, raspas de limão siciliano, chocolate ruby e lascas de queijo parmesão. O mexican sour traz cobertura com geleia de jalapeño, sour cream, e farofa de nachos.

Pipoca

Para quem está acostumado com a pipoca da rede Cinemark, haverá opções como a grande na manteiga (R$ 25) ou com chocolate (R$ 30), além do balde rock in rio (R$ 55), que pode vir com dois refrigerantes em lata (R$ 70).

Cheia de Graça

Especializada em pão com linguiça, polenta e açaí, a marca terá no cardápio ofertas como o glorioso: linguiça na baguete e molho à base de bacon, maionese, mostarda e limão (R$ 29 ou R$ 30 com acréscimo de polenta).

Banana Food

Com força na alimentação saudável, a loja terá um cardápio com itens como salada de carne ou frango desfiado com macarrão, alface, cenoura, alho-poró, mussarela, limão, crouton, bacon e molho da casa (R$ 29).

Açougue Vegano

O estabelecimento vai com seu trunfo, a famosa coxinha de jaca, ou espinafre (R$ 13), e sanduíches como o vegan melt (R$ 35), feito com hambúrguer de shitake, queijo cheddar de cenoura, e molho de cebola no shoyu.

Nasaj

A loja de comida árabe estará presente com kebab de kafta, queijo, molho e alface (R$ 29), e esfihas de carne ou queijo (R$ 12).

Vulcano

A marca de sanduíches terá o vulcano muuu (R$ 30), de costela bovina desfiada na cerveja e mel, queijo meia cura maçaricado, geleia e crispy de cebola no pão de batata doce. As onion rings saem a R$ 20, ou R$ 10 no combo.

Kit Kat

A marca de chocolates vai ficar em frente ao palco Sunset, onde fará ações diversas e venderá dois sabores criados com exclusividade para o Rock in Rio: Tequila Sunrise e Sex on the Beach. As barras de 11,6 gramas não possuem teor alcoólico e têm preço sugerido de R$ 3,20.

Snacks

O festival venderá snacks como batatas em saco Lays ou Ruffles (R$ 7,99), e balas Fini (R$ 5,79, ou três saquinhos por R$ 11,99).

Três Corações

O café oficial da Cidade do Rock terá copos exclusivos com refil da bebida (R$ 10).

Bebidas

Na Cidade do Rock são tabeladas bebidas como refrigerantes Coca-Cola, Fanta e Sprite (R$ 9, 350 ml); água mineral (R$ 6, 300 ml); Matte Leão (R$ 9, 300 ml); suco Del Valle (R$ 9, 300 ml), Red Bull (R$ 12, 250 ml; e o chope Heineken (R$ 15, 400 ml).

Como chegar no festival?

O Rock in Rio acontece na nova Cidade do Rock. Além de ser maior que o anterior, o acesso é mais fácil, com linhas de metrô e BRT que conectam boa parte o Rio de Janeiro até o festival. As linhas de metrô só chegam até uma parte do caminho até a Cidade do Rock, dos terminais é preciso pegar um BRT ou taxi/Uber. A novidade deste ano do Rock in Rio é que, em vez da BRT comum você poderá pegar o Rock Express, um serviço oficial de transporte que funcionará nas linhas de BRT com embarque em diferentes pontos do Rio e linhas de metrô, que levam diretamente sem paradas à entrada do festival, evitando filas.

MetrôRio

O MetrôRio terá um esquema especial de funcionamento 24h. O MetrôRio manterá a estação Jardim Oceânico aberta 24 horas para embarque e todas as outras estações em funcionamento para desembarque nas madrugadas. O BRT não fará serviço para o festival. Os clientes poderão desembarcar em todas as estações (linhas 1, 2 e 4) que estarão abertas somente para desembarque durante a madrugada.

O MetrôRio sugere que os clientes antecipem a compra do bilhete, que custa R$ 6,50 por trecho, para facilitar o embarque na hora do evento. Você pode comprar seu bilhete no site ou aplicativo do GIRO, nas estações, ou também é possível pagar suas passagens por aproximação com cartões ou dispositivos habilitados com tecnologia NFC, direto na catraca na hora do embarque.

Rock Express

O Rock Express são coletivos exclusivos para o transporte do público na ida e volta para o Rock in Rio. O Rock Express usará os corredores do BRT, funcionará das 13h até às 5h em dias de evento, e custará R$ 22,00 o bilhete ida e volta. Com ônibus exclusivos e pontos de embarque sinalizados nos Terminais Jardim Oceânico e Alvorada, os articulados Rock Express saem de 10 em 10 minutos com destino ao Terminal Olímpico durante todos os dias de festival, sem paradas. A partir das 22h até 2h, após o término da última atração do Palco Mundo, o Rock Express parte do Terminal Olímpico da Cidade do Rock, que estará exclusivamente destinado aos usuários desse serviço, com destino aos Terminais Jardim Oceânico e Alvorada, onde poderão fazer a conexão com o MetrôRio ou outras linhas de ônibus da cidade, em intervalos de 10 em 10 minutos.

No momento do embarque, os usuários do serviço receberão uma pulseira de identificação que, no regresso para casa, apenas precisarão mostrar para a equipe de apoio para, assim, acessar ao Rock Express. Para este serviço, não é necessário marcar horários de embarque, já que os coletivos sairão a todo o instante dos pontos de embarque da ida e da volta.

Aqueles que desejarem comprar o bilhete do transporte Rock Express deverão acessar o site www.transporterockexpress.com.br

Importante: os bilhetes do Rock Express e do MetrôRio devem ser adquiridos de forma separada.

Pontos de embarque e Rock Express - Sentido Terminal Olímpico Cidade do Rock

Primeiro Rock Express: 13h - Saídas de 10 em 10 minutos

Embarques:

Terminal Jardim Oceânico (acesso ao Metrô)

Terminal Alvorada

Pontos de embarque e rock express - Sentido Terminais Alvorada e Jardim Oceânico

Primeiro Rock Express: 22h

Último Rock Express: 5h

Embarque: Terminal Olímpico Cidade do Rock

Primeira Classe

Outra opção é o Transporte Primeira Classe, sendo também um serviço oficial do festival, que foi um sucesso nas edições passadas do Rock in Rio, conta com um dos maiores terminais rodoviários montados em um festival de música e continuará a oferecer o serviço para o público que irá ao evento. No total, são 17 trajetos sem paradas, feitos em ônibus executivos. A opção é a mais confortável e a única que deixa os clientes em uma entrada exclusiva na Cidade do Rock, perto do Palco New Dance Order. Para este serviço, na ida ao evento é necessário escolher um local de embarque e marcar o horário de partida para o Rock in Rio - que ocorre entre 11h e 19h. Na volta, no mesmo local que chegou ao festival, o público embarca no momento que desejar - sem necessidade de marcar horário -, podendo retornar para qualquer um dos 17 destinos (exceto rota de Petrópolis), a partir de 22h, com saídas mediante demanda.

A tarifa é R$ 125 com direto a ida e volta. O valor pode ser parcelado em até 3 vezes, e a venda está aberta com vagas limitadas no site www.transporteprimeiraclasse.com.br

Importante: a venda é somente online e os compradores deverão optar pelo ponto de partida, data e horário que desejarem, mas podem retornar em qualquer horário e para qualquer um dos destinos citados acima, com as saídas mediante a demanda.

Os pontos de embarque e desembarque do Primeira Classe:

- no Bossa Nova Mix (Aeroporto Santos Dummont), em frente à entrada do shopping

- no Aeroporto Galeão, no desembarque do terminal 2

- em Petrópolis, na Rua Padre Siqueira, em frente ao nº 419

- em Ipanema, na Rua Prudente de Moraes, junto à praça General Osorio

- em Copacabana, na Rua Siqueira Campos, em frente a edificação nº 143

- no Botafogo Praia Shopping, na entrada lateral da Rua Professor Alfredo Gomes

- no Rio Design Barra, na Av. das Américas 7777, em frente ao shopping

- no Shopping Downtown, na Av. das Américas 500, em frente ao shopping

- na Praia da Barra da Tijuca, em frente a Av. Lucio Costa 3.600

- na Tijuca, na Rua Almirante Cochrane, 146

- na Rodoviária Novo Rio, na Av. Francisco Bicalho, 1, na plataforma 58; no Recreio na Av. das Américas, esquina com a Av. Jose Luiz Ferraz

- no Centro, na Rua da Assembleia 1

- na Lagoa, na Avenida Borges de Medeiros, pista de serviço junto ao nº 1424

- em Niterói, em São Francisco na Praça Don Orione; no NorteShopping

- no shopping Nova América.