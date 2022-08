UE atinge meta de estocagem de gás 2 meses antes do previsto

31/08/2022 | 12:29



A União Europeia (UE) atingiu sua meta de estocagem de gás dois meses antes do previsto, num momento em que a Rússia continua limitando o fornecimento da commodity aos países da região. Na segunda-feira, 29, as reservas de gás do bloco estavam em 80,17%, segundo dados da Gas Infrastructure Europe (GIE).

A meta da UE era chegar a 80% de estocagem até 1 de novembro.

A Rússia iniciou nesta quarta-feira uma suspensão de três dias dos fluxos de gás para a Europa por meio do gasoduto Nord Stream.

A estatal russa Gazprom atribui a interrupção a trabalhos de manutenção, mas há suspeitas de que Moscou estaria retaliando os europeus pelas sanções que sofreu após a invasão da Ucrânia.