Chelsea oficializa Fofana, zagueiro de R$ 415 milhões: 'Quero ganhar troféus'

31/08/2022 | 12:15



O Chelsea se caracterizou nos últimos anos por contar com uma das mais sólidas defesas do futebol europeu - segurando os ataques rivais, ganhou a Liga dos Campeões, por exemplo. Com a saída de Rudiger para o Real Madrid e a proximidade da aposentadoria de Thiago Silva, o clube resolveu ir ao mercado para contratar dois defensores por incríveis 172 milhões de euros (aproximadamente R$ 871,8 milhões). Nesta quarta-feira, Wesley Fofana foi anunciado. O jovem que estava no Leicester custou 82 milhões de euros (R$ 415,6 milhões) ao clube. Josko Gvardiol, do RB Leipzig, deve chegar apenas em julho de 2023, por mais 90 milhões de euros (cerca de R$ 456,2 milhões).

O croata de 20 anos do time alemão será o zagueiro mais caro do mundo. Já o francês Fofana, de 21, figura na quarta posição no ranking de valores de negociações entre clubes atualmente. Ele foi apresentado nesta quarta-feira após assinar contrato até junho de 2029 e vestiu a nova camisa sorridente com a oportunidade.

"Wesley Fofana é jogador do Chelsea depois de completar a transferência do Leicester City hoje e assinar um contrato de sete anos com os Blues", oficializou o Chelsea. "Um dos jovens jogadores mais bem cotados da Premier League (Campeonato Inglês), Fofana chega para reforçar ainda mais a defesa de Thomas Tuchel para a temporada 2022/23, após as vindas de Kalidou Koulibaly e Marc Cucurella no início do verão."

Na verdade, buscar novas opções defensivas se tornou prioridade pelo começo nada animador do setor, com oito gols sofridos em cinco jogos no Campeonato Inglês. O time vem de derrota por 2 a 1 para o Southampton, levou 3 a 0 do Leeds United e ainda empatou por 2 a 2 com o Tottenham. Nas vitórias, apenas não foi vazado no 1 a 0 sobre o Everton. Ainda fez 2 a 1 no Leicester.

Fofana chegou empolgado e falando em grandes conquistas. "Os dois últimos dias foram realmente grandes para mim e estou muito feliz. Treinei esta manhã com a equipe e é um sonho. Estou muito animado para começar a jogar para os torcedores e o clube", afirmou o reforço. "Estou aqui para ganhar troféus, Liga dos Campeões, Campeonato, Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, tudo. Eu vim aqui para ganhar e o clube foi feito para ganhar troféus, então estou aqui para continuar isso."