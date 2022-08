Kéfera curte show da Demi Lovato no meio do público e rebate comentários: Eu não quis ir para camarote

31/08/2022 | 12:11



Lovatic com orgulho! Como você já deve saber, Demi Lovato fez um showzão em São Paulo na última terça-feira, dia 30. A apresentação deixou os fãs animadíssimos e teve uma convidada especial: Kéfera Buchmann.

Fã de carteirinha da cantora, a atriz não podia faltar ao evento, né? Mas se você acha que ela ficou lá do camarote, com ar-condicionado e bebidinha de graça, está muito enganado! Kéfera se arriscou e foi para o meio do povão na pista premium aproveitar cada música bem de pertinho, colada na grade como Demi merece. Mas é claro que a internet não ia perder a oportunidade de tirar uma lasquinha e brincar com a situação, né?

A Kéfera não conseguiu o camarote dos famosos dessa vez, escreveu uma internauta.

Porém, na sessão de comentários, a influenciadora decidiu se manifestar e explicou que na verdade nem queria estar no camarote, ela queria mesmo era sentir aquela energia e calor de estar bem no meio dos lovatics.

Eu não quis ir para camarote de jeito nenhum.