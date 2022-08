Rainha Elizabeth II não poderá viajar para nomear novo primeiro ministro

31/08/2022 | 12:11



Em um momento de mudanças no alto escalão britânico, a Rainha Elizabeth II não viajará a Londres, na Inglaterra, para nomear o sucessor de Boris Johnson, segundo informações do jornal Daily Mail, publicadas nesta quarta-feira, dia 31. As autoridades inglesas confirmaram que no dia da troca de primeiro-ministro, na próxima terça-feira, dia 6, os políticos viajarão até Balmoral, na Escócia, local onde a monarca tem uma residência para passar as férias de verão.

A questão principal em relação a mudança do local da nomeação é o problema de mobilidade que a Rainha está enfrentando desde o começo deste ano, segundo fala de ex-correspondente da BBC, Peter Hunt, feita para o Daily Mail:

O fato de as autoridades não terem certeza de que a rainha estará bem o suficiente para viajar na próxima semana é mais um lembrete de sua idade avançada e crescente fragilidade. Apesar disso, a rainha continua determinada a cumprir seus deveres principais. Nomear um novo primeiro-ministro não é algo que possa ser facilmente passado para o príncipe Charles, um rei em espera.

Essa cerimônia de nomeação marca a primeira vez em que alguém renunciou ao cargo de primeiro-ministro ou foi retirado de suas funções, em 70 anos do reinado de Elizabeth II. A assessoria do Palácio de Buckingham, anunciou a decisão com quase uma semana para dar certeza a quem vai participar do evento para conseguirem se programar.