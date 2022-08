Atleta italiana exibe medalhas nas pernas e recebe mensagens sexistas

31/08/2022 | 12:07



A nadadora italiana Linda Cerruti, do nado artístico, compartilhou em suas redes sociais uma foto com suas oito medalhas - seis de prata e duas de bronze - conquistadas no Campeonato Europeu de Esportes Aquáticos, realizado neste mês em Roma. A atleta posou de cabeça para baixo, com as conquistas apoiadas em suas pernas.

No entanto, esse registrou gerou uma repercussão negativa para Linda nas redes. Após a postagem, ela foi alvo de comentários sexistas e abusivos, que a atleta denunciou em seu Instagram. "A foto me mostra em uma pose artística, típica do meu esporte, de cabeça para baixo, junto com as oito medalhas conquistadas naquele que foi o melhor campeonato europeu da minha carreira", contou a nadadora.

Nas mensagens, é possível perceber o teor do assédio e comentários sexistas recebidos por Linda. "Belas medalhas, mas o espaço entre as medalhas 4 e 5 também não é ruim", escreveu um perfil no Instagram. "Este porta medalhas está à venda?", disse outra conta.

"O mínimo, e a única coisa que posso fazer, é denunciar esses comentários, espelho de uma sociedade ainda muito machista e muito diferente daquela em que um dia eu gostaria de ter meus filhos", reafirmou Linda.

"Depois de mais de 20 anos de treino e sacrifício, é nada menos que vergonhoso e dói muito no meu coração ler essa horda de pessoas fazendo piadas que sexualizam meu corpo. Será que um bumbum e duas pernas são realmente o que importa, o principal assunto a ser discutido?", desabafou a atleta em suas redes sociais.

O primeiro Campeonato Europeu disputado por Linda foi em 2010, na Hungria, mas sua primeira medalha só foi conquistada em 2016, com o nado artístico em equipe, pela seleção italiana. Apesar das oito medalhas alcançadas em 2022, a nadadora ainda busca sua primeira de ouro na carreira.