Interior de São Paulo – Santa Clara Eco Resort oferece passeio de balão

Redação

Do Rota de Férias



31/08/2022 | 11:55



O Santa Clara Eco Resort, em Dourado, no interior de São Paulo, inaugurou uma nova atração que promete agradar os fãs de diversão e aventura. Trata-se de um passeio de balão, que permite ver a região de cima e contemplar paisagens inesquecíveis.

Passeio de balão no Santa Clara Eco Resort

A experiência começa com os passageiros conhecendo o piloto (os profissionais participantes somam mais de mil horas de voo) e recebendo instruções. Em seguida, o balão é preenchido por ar quente e começa a receber as pessoas em seu cesto.

O visual de 360° tem como cenário as deslumbrantes belezas naturais da cidade de Dourado. Tudo isso, ao favor do vento, que indicará ao piloto o local e o momento ideal para efetuar o pouso em segurança.

Durante o voo, o resort conta com uma equipe de apoio, que faz o monitoramento visual e através de um GPS, para que esteja próxima ao local de pouso no término do percurso.

O passeio é feito somente por agendamento prévio, com a capacidade máxima de quatro pessoas (a partir de 4 anos de idade) ou carga total de 270 quilos. A experiência tem duração de 30 a 40 minutos e o valor total é de R$ 2.650.

