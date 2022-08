Facebook Gaming: aplicativo será descontinuado pela Meta

Bianca Bellucci

Do 33Giga



31/08/2022 | 11:55



Desde domingo (28), os usuários que acessam o aplicativo Facebook Gaming são impactados por um comunicado: o programa será descontinuado. Lançada pela Meta em abril de 2020 e com a intenção de reunir jogadores e streamers em um único lugar, a plataforma nunca conseguiu competir diretamente com os serviços mais populares do setor, a exemplo do YouTube e da Twitch.

O Facebook Gaming fica no ar até 28 de outubro. Após a data, os usuários poderão encontrar jogos, streamers e grupos dentro do próprio aplicativo do Facebook. Isto é, a plataforma apenas deixará de existir de forma independente.

A decisão da Meta não é infundada, uma vez que a audiência do Facebook Gaming vem diminuindo gradativamente. As horas assistidas, por exemplo, caíram 51% no segundo trimestre de 2022 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados de uma pesquisa da StreamLabs, no entanto, apontam que a Twitch presenciou uma queda de apenas 13,4%.

O mesmo relatório ainda mostra que o Facebook Gaming representou apenas 7,9% do mercado no segundo trimestre de 2022. A Twitch abocanhou 76,7% e o YouTube apareceu em seguida, com 15,4%.