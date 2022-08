PIB do Canadá avança 3,3% no 2º trimestre, na leitura anualizada

31/08/2022 | 10:52



O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá cresceu 3,3% no segundo trimestre, em resultados anualizados, na leitura oficial do Statistics Canada, abaixo da previsão de 4,4% dos analistas do TD Securities. No mês passado, o Banco do Canadá havia projetado avanço de 4,0% no PIB do período.

O setor imobiliário tem pesado na economia do Canadá, no contexto atual de altas de juros para conter a inflação. No primeiro trimestre, o avanço anualizado foi de 3,1%, que também havia ficado abaixo do esperado.

O PIB cresceu 0,8% no segundo trimestre ante o primeiro. Trata-se do quarto avanço consecutivo desse componente, apontou a agência oficial de estatísticas do país.

O levantamento também mostrou que as importações cresceram mais que as exportações no segundo trimestre.

Além disso, apontou que alguns programas de apoio do governo foram retirados no segundo trimestre no país, com os subsídios federais abaixo dos níveis de 2020 e 2021.

*Com informações da Dow Jones Newswires