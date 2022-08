Novo Range Rover chega ao Brasil com preço a partir de R$ 1,1 milhão

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



31/08/2022 | 10:55



A Land Rover anuncia o lançamento do Novo Range Rover. O modelo chega ao Brasil em setembro e será oferecido em quatro versões: Range Rover SE, Autobiography, First Edition e SV. O veículo ainda conta com duas opções de motorização: o D350 MHEV Ingenium de seis cilindros em linha a diesel e o P530 V8 a gasolina. As versões híbridas (PHEV) estão previstas para 2023, e as elétricas (BEV), 2024. Preços partem de R$ 1.160.650.

Os pedidos para o Novo Range Rover já estão sendo realizados, mas os lotes de 2022 estão todos reservados. Vale ressaltar que os 50 primeiros clientes receberão uma miniatura especial do modelo. Criada em alumínio, imita a arquitetura e o design do veículo. Elas receberam um acabamento na cor Sunset Gold Satin, a da First Edition, e serão entregues em uma caixa de presente exclusiva, com um certificado de autenticidade e uma citação do diretor de criação da Land Rover, Gerry McGovern.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O design do Novo Range Rover

A frente do Novo Range Rover foi aprimorada por seu gráfico de grade mais profundo e faróis interseccionais. O design do farol de LED Digital, por sua vez, reflete e refrata as luzes diurnas. Enquanto isso, faróis de neblina dianteiros, radares dianteiros e sensores de estacionamento estão todos escondidos dentro da abertura inferior, que é descrita por um gráfico horizontal claro no cromo de cetim, para uma aparência limpa e elegante.

A traseira distribui a luz em todos os cantos do veículo, sendo definida por lanternas verticais envoltas em um único painel Gloss Black. Elas foram desenhadas em uma seção horizontal que integra as outras luzes funcionais e define a largura do veículo. A precisão aqui é fundamental para o sucesso do design, tornando o formato das luzes traseiras uma assinatura do Range Rover.

As maçanetas do veículo são retráteis, ressaltando as linhas do veículo e o novo design de assinatura lateral do Range Rover.

Detalhes do acabamento

A última geração do Range Rover recebeu nova arquitetura modular flexível em alumínio da Land Rover, a MLA-Flex, que sustenta todos os aspectos do veículo.

A nova paleta de cores para o exterior eleva as proporções elegantes e superfícies limpas do Novo Range Rover, enquanto as opções de interior são mais sustentáveis e responsáveis. Os clientes têm uma escolha mais ampla de materiais e acabamentos, incluindo têxteis inovadores e Ultrafabrics táteis, com a continuação do relacionamento da Land Rover com a Kvadrat – principal fabricante europeu de têxteis premium. O material é combinado com Ultrafabrics para criar uma opção mais leve e que gera apenas um quarto do CO2 do couro tradicional.

O teto panorâmico do veículo adiciona luminosidade em todo o interior, dando um ar luxuoso e ressaltando as superfícies do modelo. Bancos climatizados com função de massagem completam o pacote de luxo interno do veículo e aumentam o conforto dos ocupantes.

Sistema de som moderno e tecnológico

A nova tecnologia avançada de alto-falantes instalada no veículo conta com sistema de som Meridian Signature de 1.600 W e alto-falantes adicionais de 20 W nos quatro principais apoios de cabeça para uma experiência sonora mais imersiva – detalhe opcional.

O sistema Active Noise Cancel de terceira geração monitora vibrações nas rodas, ruído dos pneus e sons do motor transmitidos para a cabine e gera um sinal de cancelamento, que é reproduzido por meio dos 35 alto-falantes do sistema.

A nova geração do Range Rover inclui ainda um par de alto-falantes de 60 mm de diâmetro nos encostos de cabeça para cada um dos quatro ocupantes principais da cabine, que criam zonas de silêncio pessoais semelhantes ao efeito de fazer uso de fones de ouvido high-end.

Mais tecnologia

A mais recente Arquitetura de Veículos Elétricos (EVA 2.0) da Land Rover inclui atualizações de Software-Over-The-Air (SOTA) para mais de 70 módulos eletrônicos. Isso significa que o Novo Range Rover evoluirá constantemente, permanecendo sempre atualizado, à medida que amadurece.

O Novo Range Rover também eleva o infoentretenimento Pivi Pro da Land Rover e oferece um grande display sensível ao toque. A tela curva e flutuante de 13,1 polegadas fornece controle intuitivo de todas as principais funções do veículo, usando a mais recente tecnologia para entregar uma interface inspirada em smartphones, aliada a convenientes interruptores para o controle climático.

A Pivi Pro trabalha em harmonia com uma elegante nova exibição do Interactive Driver Display de 13,7 polegadas, que apresenta novos gráficos de alta definição baseados em um layout de três módulos que reflete intuitivamente o design da tela inicial Pivi Pro. Os clientes podem escolher entre uma variedade de configurações, incluindo um layout analógico convencional, usando os controles do volante.

Pela primeira vez em um Land Rover, a tela touchscreen central fornecerá feedback háptico quando os clientes a tocarem e fizerem a seleção de algum comando. Com isso, os usuários podem sentir uma confirmação tátil sem a necessidade de olhar para a tela.

Os passageiros traseiros, por sua vez, podem desfrutar de um novo sistema Rear Seat Entertainment (RSE), que fornece telas sensíveis ao toque HD ajustáveis de 11,4 polegadas montadas na parte de trás dos bancos dianteiros. Elas podem ser operadas de forma independente e suportam a conexão da maioria dos dispositivos com uma porta HDMI.

O Controlador Táctil do Assento Traseiro de oito polegadas montado no apoio de braço central dos assentos traseiros da classe executiva proporciona um controle rápido e intuitivo para a posição perfeita de assento, elevando experiência para os passageiros nos bancos de trás.

Sistema Telematics

O Novo Range Rover traz novidades de conectividade que tornam a experiência do usuário ainda mais moderna, rápida e ágil. A nova tecnologia InControl faz a interface entre a tela de infoentretenimento do veículo e o celular do usuário. Suportada pelo sistema PIVI PRO no próprio automóvel, os usuários do modelo poderão conferir uma gama de recursos de segurança e assistência ao motorista, que são exibidos na tela central.

Já no celular, os clientes podem realizar uma série de comandos, como dar partida no motor, fazer ajuste de temperatura antes de estarem a bordo do veículo, conferir o nível de combustível ou a carga da bateria (em caso de veículos híbridos ou elétricos), checar o histórico de viagens, ativar o sistema Bip & Flash (localizador do carro) e acionar o sistema de travas e alarme.

Parte dos grandes benefícios da tecnologia telemática é a assistência rodoviária e os serviços de emergência por meio dos botões bCall e eCall. As ligações de assistência rodoviária (bCall) ajudam o cliente a se sentir mais seguro com a comodidade de ter uma série de serviços ao toque de um botão. Esse atendimento é capaz de auxiliar o usuário de forma eficaz em situações nas quais o veículo apresente alguma anormalidade, já que os serviços de emergência e assistência rodoviária da Jaguar Land Rover estão disponíveis para todos os clientes 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Interior renovado

O Novo Range Rover chega a sua nova geração com a presença do sistema Cabin Air Purification Pro. Combinando tecnologia dual-nanoeTM X para redução de alérgenos e remoção de patógenos, a tecnologia diminui de forma significativa odores e vírus, enquanto o gerenciamento de CO2 e a filtragem PM 2.5 aumentam a qualidade do ar – recurso opcional.

A tecnologia avançada de nanoeTM X é cientificamente comprovada para reduzir significativamente vírus e bactérias, incluindo os vírus SARS-CoV-21. A tecnologia é ativa no ar, então as partículas não têm de passar por um filtro para serem presas e neutralizadas. Um segundo dispositivo nanoeTM X, na segunda fila de bancos, otimiza sua eficácia para todos os ocupantes.

Além disso, o Novo Range Rover amplia o conforto de seus ocupantes oferecendo o sistema de ar-condicionado de quatro zonas – recurso opcional –, proporcionando uma experiência personalizada para todos a bordo.

Direção refinada e balanceada

O Range Rover foi o primeiro SUV de luxo a apresentar suspensão a ar eletrônica, em 1992, e o Novo Range Rover continua essa abordagem combinando o sistema Dynamic Response Pro e a suspensão preventiva, que utilizam os dados de navegação eHorizon para ler a estrada à frente e preparar a suspensão para fornecer respostas perfeitas.

A tecnologia inteligente também funciona em conjunto com a função Adaptive Cruise Control com Assistente de Direção, para suavizar os movimentos corporais resultantes de mudanças bruscas de velocidade. A suspensão independente visa um passeio tranquilo e luxuoso e traz o primeiro eixo traseiro de cinco braços da Land Rover, que isola a cabine de imperfeições superficiais de forma mais eficaz, usando molas de ar avançadas. O Novo Range Rover também oferece de série o sistema de esterçamento das quatro rodas, que auxilia o motorista em manobras realizadas em curvas mais sinuosas.

Entre outras tecnologias de auxílio ao motorista, destacam-se o sistema off-road exclusivo Land Rover, Terrain Response configurável, All Terrain Progress Control, tração 4×4, câmera 360 graus com função capô transparente, que exibe a frente do veículo por meio de uma câmera frontal.

No Brasil, os clientes poderão contar com duas opções de motorização: um novo motor a gasolina – o P530 Twin Turbo V8 –, que oferece maior refinamento e desempenho e é 17% mais eficiente que o Range Rover V8 anterior, e a versão D350 seis cilindros diesel.

O sistema MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle ou Veículo Elétrico Híbrido Leve) combina um motor diesel de 350 cv com um alternador que também funciona como motor elétrico. O alternador ainda funciona como um gerador de corrente elétrica, recuperando energia durante a desaceleração do veículo e, assim, carregando uma bateria de lítio de 48 volts. Ao operar como um motor elétrico, utiliza essa energia da bateria para dar partida no motor pelo start/stop e fornece a assistência de torque necessária para reduzir o consumo de combustível e a emissão de CO2.