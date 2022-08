Aos 43 anos de idade, Carolina Dieckmann revela que desistiu de posar nua após sonho

31/08/2022 | 10:11



Abriu o jogo! Carolina Dieckmann foi a convidada do podcast PocCast, comandado pelos influenciadores Rafa Uccman e Lucas Guedez, e relembrou a sua desistência de posar nua com apenas 17 anos de idade.

A artista contou que a decisão ocorreu após sonhar com um homem de barba branca, que lembrou Deus, um dia antes de assinar o contrato com a revista:

- Eu decidi que eu queria posar nua, porque quando eu fizesse 18 anos eu iria comprar a minha casa. Eu era jovem, não tinha marido, não tinha filhos, não tinha nada. Combinei, falei com a minha empresária na época. Eu ia fazer as fotos com 17, mas só iam sair com 18. Era tudo errado, gente, começou.

Em seguida, ela deu detalhes sobre o tal sonho:

- Marcamos uma assinatura de contrato. Na noite anterior, eu sonhei com um homem de barba branca, que me lembrava Deus, dizendo para mim: Carol, você não vai posar nua, e um dia você vai entender por que não posou nua.

E, encerrou:

- Eu acho que não tinha nada a ver comigo. Eu ia posar nua porque todo mundo posava na época, mas hoje não seria algo que eu ia gostar de ter feito.

