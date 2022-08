Rafael é eliminado do 'MasterChef', mas recebe elogio de Helena Rizzo

31/08/2022 | 10:04



O MasterChef acabou nesta terça-feira, 30, para Rafael, após o carioca levar a pior na preparação de um banquete com carne suína, em disputa com sua rival de programa, Fernanda. Segundo Érick Jacquin, a eliminação foi definida nos detalhes. "O ponto da carne passou", justificou o chef.

Apesar de o resultado, Rafael foi elogiado por Helena Rizzo, que o abraçou dizendo: "desde o início, te achei com cara e com jeito de cozinheiro profissional. Queria te falar isso, desde a sua organização, te acho bem técnico, tu tem essa maluquice boa, vá em frente. Você entende, estuda, tem todas as qualidades para ser cozinheiro."

Em entrevista ao site da Band, Rafael explicou que foi tomado pelo nervosismo, o que o prejudicou na prova. "A ansiedade bateu muito. Fiquei muito nervoso e acabei transparecendo tudo, já no mercado não peguei a metade das coisas que eu queria", declarou. Mesmo eliminado, ele afirmou estar mais confiante em seguir na área. "Sempre duvidei muito da minha capacidade de cozinhar e questionei se eu realmente era bom ou não. Agora, acho que tenho futuro nisso, estou muito feliz, é muito bom", concluiu Rafael.