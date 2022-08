Quais as diferenças entre grupos e canais do Telegram?

Bianca Bellucci

31/08/2022 | 09:55



Grupos e canais do Telegram são recursos de comunicação em massa oferecidos pelo aplicativo. Embora possam ser parecidos à primeira vista, na prática, apresentam propostas diversas. Entender quais são essas diferenças podem ajudar você a atingir melhor seu objetivo com a plataforma.

Características dos grupos do Telegram

De acordo com o próprio Telegram, os grupos são mais indicados para compartilhar conteúdo com amigos e familiares ou para colaboração em pequenas equipes. Entretanto, podem crescer a ponto de suportar até 200 mil membros. Para fins de comparação, o WhatsApp permite até 512 participantes.

Nos grupos do Telegram, o chat é livre. Qualquer participante pode enviar textos, fotos, vídeos e outros arquivos de mídia. Os administradores, no entanto, têm maior poder. Eles podem controlar a privacidade (público ou privado) e o histórico (se novos membros terão acesso às mensagens anteriores), além de fixar comunicados importantes no topo da tela.

Conheça os canais do Telegram

Os canais do Telegram, por sua vez, são ferramentas para se comunicar com um público ilimitado e de forma mais impessoal. Isso porque apenas os administradores podem fazer publicações. Os demais participantes apenas acompanham e interagem com reações. A troca de mensagens só é permitida se for de desejo dos administradores e encontra-se em uma seção separada.

Outro detalhe importante é que as publicações são assinadas com o nome e a foto do canal, não do usuário. Cada mensagem ainda possui um contador de visualizações.

É válido destacar que os usuários podem criar canais públicos ou privados. No primeiro contexto, qualquer pessoa pode encontrá-lo por meio da busca do Telegram e participar da comunidade. No outro, você só pode ser adicionado pelo criador ou se obter um link de convite para entrar no canal.

Como criar grupos e canais do Telegram?

Para criar grupos e canais do Telegram, basta dar um toque no ícone para iniciar uma nova conversa (quadrado com caneta no iOS e lápis circular na lista de chats no Android). Em seguida, selecione o tipo de comunicação desejada e comece a aproveitar as diferenças da interação escolhida.