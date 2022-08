Novo Citroën C3 chega ao Brasil por a partir de R$ 68.990

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



31/08/2022 | 09:55



Primeiro de uma família de três modelos desenvolvidos e fabricados na América do Sul, chega ao mercado brasileiro o Novo Citroën C3. O hatchback visa entregar ao consumidor um carro com a praticidade de um hatch, a atitude de um SUV, cabine ampla, um grande porta-malas, conforto e alta tecnologia. Está disponível em sete versões, que partem de R$ 68.990.

O design do Novo Citroën C3

Os icônicos Deux Chevrons, que remetem às engrenagens bihelicoidais criadas por André Citroën, receberam uma nova leitura com linhas duplas que começam por meio das luzes de condução diurna (DRL) de LED nos faróis bipartidos e cruzam toda a dianteira até o centro, formando as linhas que identificam os carros da marca há mais de 100 anos.

A atitude SUV se apresenta com um design em linhas verticais e vincos pronunciados ao longo de toda a carroceria. A dianteira carrega um para-choque cuja parte central sempre será na cor preta, e que protege o veículo de pequenos contatos no dia a dia. Abaixo dos faróis ficam as luzes auxiliares de neblina, que podem receber molduras embelezadoras que ajudam a destacar o design único do Novo Citroën C3.

Nas laterais, o modelo carrega signos da atitude SUV de cima a baixo, começando pelas exclusivas barras de teto longitudinais, e passando pelos vincos que saem das extremidades da carroceria e levam seu olhar em direção ao centro do modelo. Arcos nos para-lamas agregam robustez ao visual e também protegem a carroceria. E, por falar em proteção, o Novo Citroën C3 pode receber os exclusivos Airbumps, elementos posicionados na parte inferior das portas capazes de proteger a carroceria.

Na traseira, as lanternas que se integram completamente às linhas do veículo. O para-choque com um amplo elemento preto na parte inferior une proteção reforçada, estilo e praticidade, ocultando sujeiras acumuladas do dia a dia.

Espaço e versatilidade

O interior do Novo Citroën C3 foi pensado para entregar virtudes normalmente presentes apenas em modelos superiores, como o amplo espaço interno, a central multimídia Citroën Connect Touchscreen 10” e o maior porta-malas entre os primeiros concorrentes do segmento.

Com 3,98 metros de comprimento e 2,54 metros de entre-eixos, a cabine entrega conforto e uma posição de dirigir elevada, como em um SUV. Seu 1,60 metro de altura e 1,73 metro de largura, inclusive, estão entre os melhores do segmento. O motorista terá os principais comandos à mão, em um painel que une forma e função.

Elementos cromados podem destacar as saídas de ar-condicionado laterais verticais, enquanto os difusores centrais permitem uma rápida climatização de todo o interior, graças ao ar-condicionado de série com comandos reunidos em um só conjunto na parte central do console. E mais: tem painel em dois tons, com um elemento central na cor Cinza Steel ou Azul Metálico cruzando horizontalmente todo o conjunto.

No meio disso tudo fica outra exclusividade do o Novo Citroën C3: o Citroën Connect Touchscreen 10”. Essa central multimídia reúne, em uma interface simples e intuitiva, os comandos de configuração, rádio, Bluetooth e integração com smartphones. Com ela, qualquer um que estiver dentro do C3 pode usar o Android Auto ou Apple Carplay de forma wireless, sem a necessidade de fios, bastando ter um smartphone compatível com a tecnologia.

O conjunto pode ser controlado pela tela sensível ao toque ou por comandos integrados ao volante. Essa conectividade é complementada por até três conectores USB de recarga rápida, sendo dois voltados para o banco traseiro e um no console central, próximo do conector 12V.

Macio e confortável, o banco traseiro com cinto de três pontos retrátil e encosto de cabeça em todas as posições, inclui fixação para cadeirinhas no padrão Isofix/Latch. E como, com uma grande família, vem muita bagagem, o Novo Citroën C3 oferece o maior porta-malas do segmento entre os principais concorrentes. São 315 litros de volume pelo padrão VDA (367 litros no volume total líquido) distribuídos em um compartimento alto e profundo, permitindo a colocação das mais diferentes bagagens. A tampa sempre tem fechadura elétrica e possui abertura ampla.

A mecânica do Novo Citroën C3

O Novo Citroën C3 chega ao Brasil com duas opções de motores: o 1.6 16V da família EC5 com até 120 cavalos e 15,7 kgfm e o 1.0 Firefly de até 75 cv e 10,7 kgfm. Produzidos no Brasil, os dois motores flexíveis reúnem baixo custo de manutenção, robustez e suavidade de funcionamento.

O 1.0 Firefly marca a estreia da Citroën neste segmento no Brasil. Já consagrado na Stellantis, reúne as principais tecnologias da indústria, com corrente de comando silenciosa “for life”, sistema de pré-aquecimento de etanol e coletor de escape integrado ao cabeçote, além da entrega de torque em baixa rotação. O propulsor será oferecido sempre com câmbio manual de cinco marchas.

O 1.6 16V EC5, por sua vez, alcança até 120 cv ao mesmo tempo em que apresenta um funcionamento silencioso e suave. Sua calibração, aliada ao comando de válvulas de admissão variável em fase, possibilita uma boa entrega de torque desde as rotações mais baixas. Este motor poderá ser associado a um câmbio manual de cinco marchas ou a um automático de seis com opção de trocas sequenciais — além do exclusivo modo Eco. O Novo Citroën C3 também virá de série com indicador de trocas de marcha e monitoramento de pressão dos pneus em todas as versões.

As diferentes opções de trem de força fazem proveito da solidez da variante da plataforma CMP, com 86% de aços de alta e ultra-alta resistência, suspensão dianteira independente com barra estabilizadora e 18 cm de altura mínima do solo. Com balanços dianteiro e traseiro curtos, o Novo Citroën C3 tem ângulo de ataque de 23° e ângulo de saída de 39°.

Sempre com 15 polegadas, as rodas com pneus de perfil alto (195/65) dão mais conforto sem comprometer a performance e segurança, com baixa rolagem de carroceria e estabilidade a qualquer velocidade.

As versões do Novo Citroën C3

O Novo Citroën C3 estreia nas lojas em sete versões de acabamento. A porta de entrada acontece no pacote Live 1.0, que já vem completo por R$ 68.990. Entre os principais itens de série há direção elétrica, ar-condicionado, airbag duplo, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, indicador de trocas de marcha, luzes de condução diurna (DRL), vidros dianteiros e travas elétricas, monitoramento de pressão dos pneus e painel digital com computador de bordo.

O C3 Live Pack 1.0, que sai por R$ 74.990, ainda soma a exclusiva central multimídia Citroën Connect Touchscreen 10” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, conector USB no console, volante com comandos do som e Bluetooth e banco dianteiro do motorista com ajuste de altura entre os principais itens de série.

A versão Feel está disponível com motores 1.0 (R$ 78.990) ou 1.6 16V (R$ 86.990) e agrega vidros traseiros elétricos, alarme perimétrico, volante com ajuste de altura, luzes de condução diurna (DRL) de leds, rodas de liga-leve de 15”, barras longitudinais no teto, Chevron cromado e maçanetas na cor da carroceria.

Quem busca ainda mais conforto pode optar pelo C3 Feel Pack 1.6 16V Automático (R$ 93.990). Nele, o pacote de equipamentos é complementado com câmera de ré, volante com revestimento exclusivo, rodas liga-leve de 15” diamantadas, faróis de neblina e câmbio automático de seis marchas com opção de trocas sequenciais e modo eco.

A marca também preparou duas ações especiais. A primeira é a série limitada First Edition, com motor 1.0 (R$ 83.990) ou 1.6 (R$ 97.990). Ela acumula todos os itens do pacote Feel (1.0) e Feel Pack (1.6 16V Automático) com um visual único e terá somente 2 mil unidades. Nela, as barras longitudinais do teto são pintadas de cinza, os faróis de neblina recebem uma moldura branca, as laterais carregam Airbumps exclusivos e a cabine adota tapetes especiais, com a identificação First Edition. O nome da série especial também está nas placas de identificação nas portas e no porta-malas e a pintura metálica bitom é de série.

O Novo C3 First Edition também terá um lote exclusivo de 100 unidades, com venda exclusivamente online, chamado de Citroën C3 1st Edition NFT. Os clientes que adquirirem o modelo irão ganhar uma arte em NFT (token não fungível) criada pela artista Naíma Almeida. Depois da compra, cada consumidor poderá customizar sua arte a partir de um site, criando um desenho único e exclusivo. Essa obra será entregue ao cliente na forma de carteira digital, como uma NFT com valor monetário atrelado, e também em forma física, em uma moldura de acrílico.

O Novo Citroën C3 tem garantia de três anos sem limite de quilometragem e será oferecido em até cinco cores: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito e Azul Spring. O teto bitom estará disponível em duas cores, podendo ser Branco Banquise ou Preto Perla Nera.

Customização, racionalidade e acessibilidade

A experiência com o Novo Citroën C3 não termina após a compra do modelo. Nas concessionárias da marca, o cliente poderá customizar seu carro com mais de 50 acessórios homologados, incluindo frisos laterais, embelezadores de faróis de neblina e rodas de liga-leve com diferentes opções de cores. Além disso, estarão disponíveis até dois packs de acessórios, o Protection (protetor de cárter + frisos laterais) e o Comfort (câmera + sensor de ré). Eles podem ser instalados em dois momentos: na própria linha de montagem ou pelo concessionário, caso o cliente opte por eles após a compra do carro.

A Citroën ainda disponibiliza acesso ao aplicativo Cart para os proprietários do Novo Citroën C3. A ferramenta tem como objetivo facilitar a jornada de mobilidade de quem está a bordo do modelo. Com o Cart o proprietário dá adeus às filas em todos os pedágios e em mais de mil estacionamentos em todo o País – com 12 meses de isenção na cobrança da mensalidade de Connect Car para os clientes Citroën –, além de acessar cupons de descontos em diversas categorias, durante o trajeto.

O proprietário pode contar também com a segurança da ampla rede de concessionários, que chegarão a 180 pontos espalhados pelo Brasil até o fim de 2022. Neles, poderão ser feitas revisões com preço fixo. Nas versões 1.0, as três manutenções custam R$ 1.436, enquanto nos modelos 1.6 o valor é de R$ 1.579.