Charge - 31 de agosto de 2022

31/08/2022 | 09:11



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC se reuniu ontem para mais uma assembleia-geral ordinária. Entre as pautas, o resultado de um julgamento da Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que levantou questões sobre o papel das GCMs (Guardas Civis Municipais). O STJ absolveu um condenado, no último dia 18, por não considerar as provas válidas. Segundo a Sexta Turma do STJ, a guarda municipal não poderia exercer atribuições das polícias Civil e Militar. O consenso entre os prefeitos foi pela manutenção dos atuais serviços prestados pelas corporações. A qualidade da Enel e o fortalecimento das Defesas Civis foram outros assuntos discutidos.