Leonardo DiCaprio termina relacionamento com modelo e reforça teoria de fãs sobre idade; saiba mais!

31/08/2022 | 09:10



Parece que Camila Morrone é mais uma das namoradas de Leonardo DiCaprio que não conseguiu fugir da teoria da idade de corte supostamente criada pelo ator.

A modelo e DiCaprio estavam juntos há cerca de cinco anos, mas segundo informações publicadas pelo The Sun na última terça-feira, dia 30, o relacionamento chegou ao fim durante o verão estadunidense. Camila, que é 22 anos mais nova que o ator, completou 25 anos de idade em junho.

Uma fonte próxima ao Jack de Titanic afirmou que não existe nenhum sentimento ruim entre eles e o fim foi uma conclusão que surgiu naturalmente entre eles, porém Leonardo e Camila ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

A notícia do término só serviu para que os fãs reforçassem ainda mais a já existente teoria de que Leo tem uma idade de corte pré-definida de suas namoradas: 25 anos de idade.

A teoria surgiu após alguns internautas começarem a analisar as idades das namoradas anteriores de DiCaprio. Antes de Camila Morrone, apenas Bar Refaeli, Nina Adgal e Kelly Rohrback seguiram namorando o ator até completarem 25 anos de idade. Será que ainda vai existir uma mulher que consiga completar 26 anos de idade e seguirá namorando ele?

Um gráfico já bastante conhecido pela internet mostra as idades que as modelos e atrizes tinham quando terminaram o relacionamento com Leonardo.

Gisele Bündchen namorou com o ator de 1999 a 2004, quando completou 23 anos de idade. Bar Refaeli, como já dito, foi uma das poucas que completou 25 anos de idade em 2010 antes de terminar com Leo.

Já Blake Lively, atualmente casada com Ryan Reynolds, teve um breve relacionamento com o ator de O Lobo de Wallstreet em 2011, quando ainda tinha apenas 23 anos de idade. Erin Heatherton também se relacionou com ele em 2012 aos 22 anos de idade.

Kelly Rohbarch, outra modelo que namorou Leo em 2015, já tinha seus 24 anos de idade quando o relacionamento começou e completou a idade limite no mesmo ano. Nina Agdal também foi outra atriz que conseguiu chegar a idade de corte em 2017. Parece que Leonardo DiCaprio fica pouquíssimo tempo solteiro, né?