Pedro Scooby rebate comentários após viajar sem a esposa, Cintia Dicker

31/08/2022 | 09:10



Não gostou! Pedro Scooby decidiu se pronunciar após ser criticado por viajar sem a sua esposa Cintia Dicker, que está grávida da sua primeira filha com ele.

Em suas redes sociais, o surfista explicou que a amada o incentivou a aproveitar apenas com os filhos, Liz, Bem e Dom, frutos do antigo relacionamento com Luana Piovani. Segundo ele, a modelo escolheu viajar e passar alguns dias ao lado da mãe no Brasil.

- Só um toque para os haters. Sabe o que eu fico impressionado? Estou aqui, estou feliz, com os meus filhos, passeando... A Cíntia optou por viajar para ficar com a mãe dela. Ela mesma me incentivou para vir para cá com os meus filhos e aproveitar um pouco só eu e eles. Eu estou feliz, ela está feliz, minha família está feliz..., começou.

Scooby então completou:

- E aí na internet tem pessoas incomodadas com a vida dos outros e querendo me mostrar ou me ensinar o que é melhor para a minha vida, da minha mulher ou para a vida dos meus filhos. Esse tipo de pessoa tem que arrumar o que fazer para estar tomando conta da vida dos outros ou está muito infeliz, ou falta o que fazer. Eita!

Nos últimos dias, o surfista parabenizou sua ex-namorada Anitta pela vitória histórica na premiação do VMA.