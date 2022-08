Nakagawa, do BoJ, promete manutenção de política acomodatícia no Japão

31/08/2022 | 08:57



Dirigente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Junko Nakagawa disse nesta quarta-feira (31) que a instituição manterá sua política monetária acomodatícia até que os salários e preços avancem de forma sustentável. Embora a inflação ao consumidor tenha ultrapassado a meta de 2% do BoJ nos últimos meses, Nakagawa avaliou que isso não é suficiente para atender os critérios do banco. "Nosso objetivo é promover aumentos nos lucros das empresas e avanços na oferta de mão de obra e demanda, por meio do relaxamento das condições monetárias, e criar um ciclo econômico virtuoso em que salários e preços aumentem de maneira sustentável", disse Nakagawa, em discurso. Fonte: Dow Jones Newswires.