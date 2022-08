Genial/Quaest aponta que 54% dos que recebem Auxilio Brasil votam em Lula

31/08/2022 | 08:48



Entre os beneficiários do Auxilio Brasil, 54% afirmam votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) é o candidato de 25% deles, mostra nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 31.

Ambos os candidatos oscilaram negativamente em 2 pontos porcentuais dentro do segmento desde a última rodada da pesquisa, divulgada no dia 17 de agosto.

A taxa de apoio entre os que não recebem o auxílio permaneceu igual para Lula, que é o candidato de 40%. Bolsonaro oscilou de 37% para 36% dos eleitores.

Aprovação do governo

O governo do presidente Jair Bolsonaro teve uma melhora da avaliação na nova rodada da pesquisa Genial/Quaest. O governo é avaliado positivamente por 30% dos eleitores, ante 40% de desaprovação. É o melhor resultado para Bolsonaro desde julho de 2021, quando o presidente era avaliado positivamente por 28%.

A avaliação positiva teve um destaque no Nordeste, onde saltou de 20% para 24%. Entre os que têm ensino superior, também houve uma melhora, com a avaliação indo de 29% para 34% desde a última rodada do levantamento, divulgada no dia 17 de agosto.

Outro destaque foi entre os eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos. Neste segmento, a avaliação positiva do governo saiu de 33% para 37%.

O levantamento ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos entre os dias 25 e 28 de agosto, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00585-2022.