Dicas de Estádios para visitar no Catar

31/08/2022



O Catar é um destino muito procurado por brasileiros e estrangeiros. Com mais de dois milhões de habitantes, o país foi definido como sede da Copa do Mundo de 2022 e desde então atraiu ainda mais a atenção dos fãs de esportes. Afinal, diversos estádios incríveis foram construídos para o evento de futebol.

Todo esse cenário esportivo faz com que o Catar seja um destino ainda mais interessante para quem procura conhecer arenas modernas. Por isso, o Rota de Férias preparou uma lista com os três melhores estádios para visitar no país. Confira!

Estádio Al-Bayt

O estádio escolhido como palco da abertura da Copa do Mundo de 2022 foi o Al-Bayt. Ele está localizado em Al Khor, cidade ao norte do Catar. Essa construção incrível vai além do esporte e traz um pouco da cultura local para os visitantes. Com capacidade para 60 mil pessoas, o espaço teve seu design criado na tentativa de apresentar a cultura nômade do Catar.

A ideia é oferecer uma visão de como os povos criavam as suas cabanas para morar enquanto peregrinavam pela região. Apesar desse aspecto histórico e cultural, o Al-Bayt também tem uma pegada moderna, contando com tecnologias sustentáveis para operar em conformidade com políticas de proteção ao meio ambiente.

Outro ponto interessante é a tecnologia do estádio, que permitirá a remoção dos bancos para que o local seja utilizado para outras práticas esportivas. Isso mostra que o Catar esteve focado em construir uma arena flexível, que pode ser utilizada para diversas práticas.

Estádio Al Thumama

O Al Thumama está ao sul da capital Doha e é outro estádio que vale a visita para quem vai viajar ao Catar. Sua arquitetura é realmente impressionante do lado de fora. Enquanto o Al-Bayt apresenta a cultura das cabanas nômades, o Al Thumama tem como enfoque os tecidos árabes.

Bem como o Al Bayt, o Al Thumama tem práticas sustentáveis atuando em conformidade com as diretrizes internacionais. Essa priorização para práticas sustentáveis fez com que o estádio ganhasse o certificado do Sistema de Avaliação de Sustentabilidade.

Um dos pontos mais interessantes é que o estádio tem tecnologias que permitem a economia de aproximadamente 40% de água (quando comparado com outras arenas do Catar). Em termos técnicos, sua capacidade é de aproximadamente 40 mil pessoas.

A organização responsável pela gestão do Al Thumama já informou que o estádio tem diretrizes para a sua utilização após a Copa do Mundo de 2022. Segundo os responsáveis, serão removidos aproximadamente 20 mil assentos e o local permitirá a prática de diversas outras atividades esportivas.

Estádio Nacional de Lusail

O Estádio Nacional de Lusali foi construído para receber aproximadamente 80 mil fãs de futebol durante a Copa do Mundo de 2022. Como o seu próprio nome já diz, esse estádio está localizado na cidade de Lusali. Sua abertura foi realizada em 21 de novembro de 2021, mas a sua construção cmeçou em 2014.

Assim como os outros estádios da Copa do Mundo de 2022, o Estádio Nacional de Lusail também tem práticas sustentáveis. Um de seus diferenciais é a utilização de energia solar para a climatização do local. Afinal, o Catar é conhecido por ser um país com temperaturas muito elevadas.

O Estádio Nacional de Lusail também tem diretrizes claras para a sua atividade após a Copa do Mundo, servindo como um local de lazer e práticas esportivas, bem como com lojas e atrações turísticas.