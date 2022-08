Netflix é processada por difamação na série 'Inventando Anna'

30/08/2022 | 20:35



A Netflix está sendo processada por uma ex-funcionária da Vanity Fair pela série Inventando Anna, disponível no streaming. A produção, que traz a história de Anna "Delvey" Sorokin, que enganou a elite de Manhattan a acreditar que ela era uma herdeira internacional, está sendo acusada de difamação por Rachel Williams, interpretada por Katie Lowes na trama.

Segundo o processo revelado pelo Deadline (via IndieWire), a Netflix "tomou uma decisão deliberada para fins dramáticos de mostrar Williams fazendo ou dizendo coisas na série que a retratam como uma pessoa gananciosa, esnobe, desleal, desonesta, covarde, manipuladora e oportunista".

De acordo com Rachel Williams, ela vendeu seus direitos da história para a HBO antes da Netflix lançar a minissérie. Enquanto Inventando Anna é inspirado no artigo escrito por Jessica Pressler em 2018 no The Cut, a HBO comprou os direitos do livro de Williams publicado em 2019, intitulado My Friend Anna: The True Story of a Fake Heiress.

A Netflix pagou US$ 320 mil (mais de R$ 1,65 milhão) para Delvey, enquanto Williams recebeu aproximadamente US$ 340 mil (mais de R$ 1,7 milhão) da HBO. Até o momento, não há informações sobre o desenvolvimento da série estar avançando.

"A razão pela qual tivemos que entrar com esse processo é porque a Netflix usou o nome verdadeiro de Rachel e detalhes biográficos, e a fez parecer uma pessoa horrível, o que ela não é", declarou o advogado Alexander Rufus-Isaacs em comunicado.

"O dano devastador à reputação dela poderia ter sido evitado se a Netflix tivesse usado um nome fictício e detalhes diferentes. Por que não fizeram isso por ela, quando fizeram por tantos outros personagens da Série? Talvez o motivo tenha sido que ela escolheu jogar no outro time, ou seja, HBO", continuou.