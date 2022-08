Gorbachev ganhou o Nobel da Paz de 1990 por seu papel no fim da Guerra Fria

30/08/2022 | 19:07



Mikhail Gorbachev, último presidente da União Soviética cuja ascensão ao poder desencadeou uma série de mudanças revolucionárias que transformaram o mapa da Europa, morreu nesta terça-feira, 30, em Moscou aos 91 anos. Suas reformas puseram fim à Guerra Fria, que ameaçava o mundo com aniquilação nuclear.

"Mikhail Sergeevich Gorbachev morreu esta noite após uma doença grave e prolongada", disse o Hospital Clínico Central, segundo informou a agência RIA Novosti. Nenhum outro detalhe foi dado até o momento.

Poucos líderes no século 20, na verdade em qualquer século, tiveram um efeito tão profundo em seu tempo. Em pouco mais de seis anos tumultuados, Gorbachev levantou a Cortina de Ferro, alterando decisivamente o clima político do mundo.

Em casa, ele prometeu e deu maior abertura ao se preparar para reestruturar a sociedade e a economia vacilante de seu país. Não era sua intenção liquidar o império soviético, mas cinco anos depois de chegar ao poder ele presidiu a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Ele acabou com a desventura soviética no Afeganistão e, em extraordinários cinco meses em 1989, ficou parado enquanto o sistema comunista implodia dos Bálticos aos Bálcãs em países já enfraquecidos pela corrupção generalizada e economias moribundas.

Por isso, ele foi expulso do cargo por conspiradores comunistas de linha dura e liberais desapontados, o primeiro grupo temendo que ele destruísse o antigo sistema e o outro temendo que ele não o fizesse.

Foi no exterior que ele foi saudado como herói. Para George Kennan, distinto diplomata americano e especialista em União Soviética, Gorbachev foi "um milagre", um homem que via o mundo como ele era, sem pestanejar pela ideologia soviética.

Quando chegou ao poder, Gorbachev era um filho leal do Partido Comunista, mas que passou a ver as coisas com novos olhos. "Não podemos mais viver assim", disse ele a Eduard Shevardnadze, que se tornaria seu ministro de Relações Exteriores de confiança, em 1984. Em cinco anos, ele havia derrubado muito do que o partido considerava inviolável.

Homem de abertura, visão e grande vitalidade, ele olhou para o legado de sete décadas de regime comunista e viu a corrupção oficial, uma força de trabalho sem motivação e disciplina, fábricas que produziam mercadorias de má qualidade e um sistema de distribuição que garantia aos consumidores pouco em prateleiras - vazias de quase tudo, menos vodka.

A União Soviética se tornou uma grande potência mundial oprimida por uma economia fraca. Os problemas eram claros; as soluções, menos. Gorbachev teve que tatear em direção à sua prometida reestruturação dos sistemas políticos e econômicos soviéticos.

Ele foi pego entre forças opostas tremendas: por um lado, os hábitos arraigados por 70 anos de subsistência do berço ao túmulo sob o comunismo; por outro, os imperativos de agir rapidamente para mudar os velhos hábitos e demonstrar que qualquer deslocamento resultante era temporário e valia o esforço.

Foi uma tarefa que ele foi forçado a entregar a outros quando foi destituído do cargo, consequência de sua própria ambivalência e de um golpe fracassado contra ele por soviéticos linha-dura que ele mesmo elevou ao seu círculo íntimo.

A abertura que Gorbachev buscava - o que veio a ser conhecido como glasnost - e sua política de perestroika, destinada a reestruturar os próprios fundamentos da sociedade, tornaram-se uma faca de dois gumes. Ao se preparar para preencher os "espaços em branco" da história soviética, como ele disse, com uma discussão franca dos erros do país, ele liberou seus impacientes aliados para criticá-lo e a ameaçada burocracia comunista para atacá-lo.

Um quarto de século após o colapso, Gorbachev disse à agência Associated Press que não havia considerado o uso da força generalizada para tentar manter a URSS unida porque temia o caos em um país nuclear. "O país estava carregado até a borda de armas. E isso teria imediatamente empurrado o país para uma guerra civil", disse ele.

Muitas das mudanças, incluindo a dissolução soviética, não tinham nenhuma semelhança com a transformação que Gorbachev havia imaginado quando se tornou o líder soviético em março de 1985.

Ao final de seu governo, ele estava impotente para deter o turbilhão que havia semeado. No entanto, Gorbachev pode ter tido um impacto maior na segunda metade do século 20 do que qualquer outra figura política.

"Eu me vejo como um homem que iniciou as reformas necessárias para o país, para a Europa e para o mundo", disse Gorbachev à AP em uma entrevista em 1992, pouco depois de deixar o cargo. "Muitas vezes me perguntam se eu teria começado tudo de novo se tivesse que repetir? Sim, de fato. E com mais persistência e determinação", disse.

Gorbachev ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1990 por seu papel no fim da Guerra Fria e passou seus últimos anos colecionando elogios e prêmios de todos os cantos do mundo. No entanto, era amplamente desprezado em casa.

Os russos o culparam pela implosão da União Soviética em 1991 - uma superpotência outrora temível cujo território se dividiu em 15 nações separadas. Seus ex-aliados o abandonaram e fizeram dele um bode expiatório para os problemas do país.

A agência de notícias oficial Tass informou que Gorbachev será enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscou, ao lado de sua esposa. (Com agências internacionais)