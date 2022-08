Sem sustos, Swiatek e Alcaraz vencem em estreia no US Open

30/08/2022 | 18:35



Sem sustos, a tenista polonesa Iga Swiatek mostrou por que é a número 1 do mundo nesta terça-feira. Em sua estreia no US Open, a líder do ranking atropelou a italiana Jasmine Paolini por 2 sets a 0, com direito a um "pneu": 6/3 e 6/0. No masculino, o espanhol Carlos Alcaraz também venceu em sua primeira partida no Grand Slam disputado em Nova York.

Swiatek apresentou performance sólida do início ao fim do confronto. Foram 14 bolas vencedoras, contra cinco da rival italiana, e sete quebras de saque, diante de duas da adversária. A polonesa fechou o duelo em apenas 1h07min, deixando para trás a desconfiança surgida nas últimas semanas, em razão dos fracos resultados nos torneios preparatórios para o US Open.

Na segunda rodada, a tenista da Polônia terá pela frente uma rival mais complicada pela frente. Será a local Sloane Stephens, campeã em Nova York em 2017. A atleta da casa estreou vencendo a belga Greet Minnen por 1/6, 6/3 e 6/3.

Entre as demais cabeças de chave, avançaram a belarussa Aryna Sabalenka (6ª), a local Jessica Pegula (8ª) e as ex-líderes do ranking Garbiñe Muguruza (9ª), Petra Kvitova (21ª) e Karolina Pliskova (22ª).

A decepção do dia coube à casaque Elena Rybakina, campeã de Wimbledon deste ano. A 25ª cabeça de chave foi eliminada logo na estreia pela francesa Clara Burel por duplo 6/4. Dona de título em Roland Garros, a letã Jelena Ostapenko (16ª)também se despediu de forma precoce, ao ser batida pela chinesa Zheng Qinwen por 6/3, 3/6 e 6/4.

MASCULINO

Com chances de virar número 1 do mundo ao fim do US Open, Carlos Alcaraz sofreu, mas superou a rodada de abertura da competição. O argentino Sebastian Baez sentiu problema físico durante a partida e abandonou quando o espanhol vencia por 7/5, 7/5 e 2/0. Para ser líder do ranking pela primeira vez, o atual número quatro do mundo precisa ser campeão em Nova York.

Nesta busca, ele vai enfrentar na segunda rodada outro rival da Argentina. Trata-se de Federico Coria, que avançou ao derrotar na estreia o holandês Tallon Griekspoor por 7/5, 6/4 e 6/3.

Outros cabeças de chave a vencer nesta terça foram os britânicos Cameron Norrie (7º) e Daniel Evans (20º), o búlgaro Grigor Dimitrov (17º), o dinamarquês Holger Rune (28º) e o sérvio Miomir Kecmanovic (32º).