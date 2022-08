Demi Lovato diz que se arrepende de documentários

30/08/2022 | 17:42



Demi Lovato revelou que não deseja fazer novas produções contando sua história. Ao veículo Alternative Press, a cantora lembrou os documentários e declarou estar cansada de assistir a ela mesma.

"Sinceramente, estou cansada de assistir a mim mesma, e acho que as outras pessoas também estão. E, se não estiverem, elas podem assistir os clipes das minhas músicas" desabafou Demi.

A artista tem três documentários sobre sua vida: Stay Strong, de 2012; Simply Complicated, de 2017; e Demi Lovato:Dancing With The Devil, de 2022.

Todos os documentários falam sobre o vício de Demi em substâncias como cocaína e heroína.

"Queria ter esperado e resolvido minhas m*rdas porque agora está cimentado. Sobriedade é o que funciona para mim e ninguém mais", disse a cantora, que aceita os pronomes femininos e neutros.

Mas Demi destacou que não se opõe a novas produções: "Minha história não acabou, mas quero poder dizer no momento em que eu escrever um livro: 'Ok, essa sou eu crescida'."

Com uma pegada de rock que remete ao início de sua carreira, Holy Fvck é o oitavo álbum de estúdio que Demi Lovato lançou recentemente. "Estou num novo capítulo da minha vida, e quero que minha música reflita isso", disse ela na entrevista.

A cantora chegou ao Brasil esta semana para cumprir uma agenda de shows. Ela fará duas apresentações em São Paulo, e se apresentará no final de semana no Rock In Rio 2022, no mesmo dia de Justin Bieber.