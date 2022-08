Lisca usa semana cheia para acertar pontaria do ataque do Santos no Brasileiro

30/08/2022 | 16:45



O técnico Lisca vai aproveitar a semana de treinos para trabalhar a pontaria de seus jogadores a fim de tornar o ataque santista mais efetivo. Desde que estreou pelo clube no final de julho, no empate com o Fortaleza, o treinador viu a equipe se ajustar na defesa mas falhar na parte ofensiva. Em seis jogos sob o seu comando, o Santos marcou apenas cinco gols.

A falta de gols tem relação direta com o aproveitamento do novo comandante santista. Desde que assumiu o time, ele obteve um vitória, empatou duas vezes e sofreu duas derrotas (conquistou nove dos 18 possíveis). Atualmente, o Santos está em oitavo lugar com 34 pontos.

Para a partida contra o Goiás, ele vai ter um reforço importante: Marcos Leonardo, que volta ao time após cumprir suspensão automática. O jogador é o artilheiro do time no Brasileiro com oito gols e principal referência do ataque. Após o empate com o Cuiabá no final de semana, ele alertou para a dificuldade que a sua equipe deve encontrar no duelo da próxima segunda-feira na Vila Belmiro.

"Peço paciência para a torcida lá na Vila.O Goiás vem fazendo um segundo turno ótimo. O Jair é um treinador muito estratégico na parte defensiva. Vamos ter que trabalhar bem para abrir o time deles e impor o nosso padrão técnico e tático", afirmou Lisca.

A ausência do jovem atacante Ângelo, que vai se apresentar à seleção brasileira sub-20 para disputar um torneio no Uruguai, aumenta a dificuldade de Lisca em ajustar o seu ataque. O meia Carlos Sánchez, com lesão na coxa, continua em tratamento e ainda deverá ficar entregue ao departamento médico.