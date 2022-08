Luísa Sonza se comove com história de criança que viralizou na web e quer doar álbum de figurinhas para ele

30/08/2022 | 16:11



Luísa Sonza já demonstrou diversas vezes nas redes sociais que é uma pessoa super gente fina e recentemente, a cantora comentou que gostaria muito de doar um álbum da Copa do Mundo de 2022 para um garotinho que viralizou na web.

O caso é o seguinte, a criança por não ter um álbum e muito menos as figurinhas por não ter condições financeiras de comprá-las, acabou improvisando tudo e desenhou as figurinhas. Sonza acabou se comovendo com a história e anunciou que quer o contato do garoto porque vai fazer uma boa ação para ele.

Ai, nenê! Alguém tem contato de algum familiar? Queria dar o álbum, já com um monte de figurinha, para ele completar tudo, acho que ele ia gostar, comentou Luísa Sonza em uma publicação de uma página de fofoca no Instagram.

Tomara que dê tudo certo e o garoto receba esse presente da artista!