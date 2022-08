Carolina Dieckmann revela ter ficado com atual marido um dia após se separar de Marcos Frota: Achava que ia pegar geral

30/08/2022 | 16:10



Quando é para ser, não tem jeito! Carolina Dieckmann participou do podcast Poccast e fez revelações sobre o relacionamento com o maridão, Tiago Worcman. Juntos há 19 anos, a atriz contou que os dois estudavam na mesma escola no Rio de Janeiro e, apesar de jogar todo o seu charme, foi esnobada. Anos se passaram e, logo após se divorciar de Marcos Frota, Dieckmann reencontrou Tiago e fisgou o boy um dia após se separar do primeiro marido.

- Eu tinha 12 anos de idade e foi pouco antes de eu começar a trabalhar como atriz. Ele era o mais gato da escola. Lembro de me arrumar sabendo que eu iria encontrá-lo. Mas ele nem olhava na minha cara, me esnobava, nem sequer me cumprimentava. Ele era mais velho e talvez não quisesse falar com aquela pirralha. Eu passava e nada do Tiago olhar para mim, relembrou.

E continuou:

- Fui ser atriz, casei, tive filho e me separei. Convidei uma amiga para sair, estava muito triste e queria me distrair. Aí essa minha amiga falou: Você não sabe quem também se separou? O Tiago. Eu sempre falava que tinha um crush nele desde a escola. Então resolvemos chamá-lo para sair, ir a um barzinho, mas ele recusou o convite e disse para minha amiga: Se ela quiser me encontrar, fala para ela vir na minha casa. Aí eu falei: Liga para ele e diz que vou na casa dele agora. Cheguei na casa do Tiago e nunca mais saí. Eu achando que ia rodar que nem uma pipa. Achava que ia pegar geral, pegar muita gente depois de passar tanto tempo casada. Fui na casa do Tiago no primeiro dia em que estava separada, logo no primeiro dia que saí.