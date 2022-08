Zezé Di Camargo acredita que Zilu Camargo e Graciele Lacerda ainda serão amigas: Vão se abraçar e rir do passado

30/08/2022 | 15:10



É o amor? Se depender de Zezé Di Camargo, sim! Na noite da última segunda-feira, dia 29, o cantor participou do Programa do Ratinho, no SBT, e deu o que falar na web ao citar uma possível futura amizade entre a ex-esposa, Zilu Camargo, e a atual noiva, Graciele Lacerda.

Durante o quadro Dez ou Mil, ele suavizou a polêmica em torno do divórcio com a empresária e afirmou que os filhos - Wanessa, Camilla e Igor - receberam Graciele de braços abertos na família.

- Daqui um tempo até a Graciele e a Zilu vão se abraçar e rir do passado. [...] Foi fácil [a separação]. Ela ficou com tudo e eu fiquei com a culpa, brincou.

Vale lembrar, na época da separação com Zilu, Graciele foi apontada como pivô do fim do casamento.

E não parou por aí! O jurados do quadro ainda trouxeram à tona quem bebia entre Zezé e Denilson, seu cunhado.

- Disparadamente o Denilson. Mas eu joguei toda minha reputação fora depois de um vídeo na internet. Eu estava na casa de um amigo, vizinho do Denilson, passei em frente à casa dele às 4h e inventei de acordá-lo. Acordei Alphaville inteira, respondeu.