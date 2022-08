5 motivos para escolher um notebook como plataforma de jogo

Da Redação, com assessoria

Os laptops gamer têm se destacado como opção que une alto desempenho, versatilidade, portabilidade e variedade de preços, atendendo às necessidades de diferentes perfis de jogadores. Mas as vantagens de ter um notebook como plataforma de jogo não param por aí. Para facilitar a vida de quem ainda está procurando os argumentos certos para investir em uma máquina feito para gamers, Samuel Rodegheri, diretor de negócios de computador e consumo da Positivo Tecnologia e responsável pela 2 A.M., listou alguns desses benefícios.

1. Portabilidade com alta performance

Um desejo frequente entre os jogadores é poder levar seu gameplay para qualquer lugar. Isso fica evidente quando nota-se o quanto os smartphones são populares entre os gamers. Porém, a experiência de portabilidade com tela grande, gráficos avançados, alta qualidade sonora e jogos mais robustos só é possível com um notebook gamer. “Os laptops para jogos unem o melhor de dois mundos: mobilidade e desempenho. Nenhuma outra plataforma oferece ao jogador um equilíbrio tão bom entre essas duas características”, explica Samuel.

2. Customização e variedade de preços

Enquanto os consoles entregam um “pacote fechado” de configurações e preços, os notebooks permitem ao usuário escolher opções que melhor se adaptem ao seu estilo e bolso. Além disso, com o passar dos anos, caso o jogador precise evoluir o hardware para jogar games que exigem mais do computador, ele pode investir em componentes sem precisar trocar todo o sistema.

“Os notebooks dão aos jogadores um atributo que quase nenhuma outra plataforma de jogos tem, que é a possibilidade de personalizar o hardware de acordo com as necessidades. Além disso, se uma pessoa precisa de uma máquina para rodar um jogo simples, não precisa gastar o mesmo que o gamer que gosta de um título muito mais pesado”, ressalta o especialista.

3. Variedade de jogos

Por ser uma plataforma bastante aberta aos desenvolvedores, o PC tem uma variedade de jogos disponíveis, dos AAA mais famosos aos independentes menos badalados. São tantas opções que o usuário pode encontrar promoções e títulos gratuitos de diversos gêneros e estilos. “Além de uma biblioteca que deixa os jogadores sem saber por onde começar, o notebook costuma ter games mais baratos que outras plataformas. Inclusive quando comparamos versões do mesmo game. Outro ponto de destaque são os títulos competitivos, já que essa é a plataforma mais popular para os eSports”, aponta Samuel.

4. Gráficos e sons poderosos

Com placas de vídeo poderosas e sistemas de som avançados, os laptops gamer ampliam a imersão nas partidas e podem deixar os jogadores diante das melhores versões dos jogos, com configurações elevadas ao limite. “O poder gráfico e sonoro dos PCs eleva a experiência dos usuários a outro nível, especialmente quando unimos a isso a portabilidade. Se antes era difícil imaginar um cenário como esses, com os notebooks gamer isso virou realidade”, conclui Samuel.