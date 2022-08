Xiaomi lança Redmi 10 5G no Brasil pelo preço sugerido de R$ 2.600

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/08/2022 | 14:55



A Xiaomi anuncia a chegada do Redmi 10 5G ao Brasil. O intermediário se destaca pela conexão ao 5G puro, sem necessidade de atualizações ou configuração para aproveitar toda velocidade da nova rede móvel, câmera de 50MP, processador MediaTek Dimensity 700 e bateria de 5.000 mAh. A versão com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento pode ser encontrada nas lojas físicas da marca e no e-commerce pelo preço sugerido de R$ 2.599,99.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Redmi 10 5G é alimentado pelo processador MediaTek Dimensity 700 com uma CPU Octa-Core e processamento de 7nm, que entrega alta velocidade e suporte 5G. Com o suporte de conectividade Bluetooth 5.1, o usuário tem conectividade estável sempre disponível. Instalar e carregar aplicativos, por sua vez, pode ser feito de maneira rápida graças ao armazenamento UFS 2.2.

O conjunto de câmeras do novo smartphone é outro ponto alto. É possível fotografar em alta resolução com a principal de 50 MP. Já o sensor de 2 MP de profundidade entrega um desfoque natural em segundo plano para valorizar a imagem. O Redmi 10 5G possui Modo Noturno que ilumina as fotos e exibe mais detalhes em ambientes com pouca luz, além do Movie Frame que cria um efeito cinematográfico nos registros.

A tela FHD+ AdaptiveSync tem taxa de atualização de 90 Hz e é integrada ao corpo com bordas planas presente no aparelho. O design Dot Drop de 6,58 polegadas é equipado com a tecnologia AdaptiveSync, que otimiza a taxa de atualização de acordo com o conteúdo que o usuário está assistindo, assim, o gasto de energia é reduzido e a vida útil da bateria prolongada. Visando preservar a saúde dos olhos dos usuários, o Redmi 10 5G conta ainda com o modo Sunlight e o modo leitura 3.0, que evita a fadiga ocular. A tela do smartphone é protegida pela tecnologia Corning Gorila Glass 3.

O aparelho também é equipado com uma bateria de alta capacidade de 5.000 mAh, que visa garantir energia suficiente para um dia inteiro de uso. É possível curtir até 189 horas de reprodução de músicas ou 22 horas de vídeos de maneira ininterrupta. O carregador de 22,5W oferece carregamento eficiente de até 18W para que o usuário passe mais tempo usando o smartphone sem necessidade de recarregamento.

O Redmi 10 5G está disponível nas cores Graphite Gray (cinza), Chrome Silver (prata) e Aurora Green (verde).