Empresário é suspeito de agredir mulher em academia de SP

30/08/2022 | 14:23



O empresário Thiago Brennand, de 42 anos, está sendo investigado pelos crimes de lesão corporal e injúria após ter sido flagrado por câmeras de segurança agredindo uma mulher na academia, segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo. O caso ocorreu na noite do último dia 2, no Shopping Iguatemi, e foi revelado no último domingo, 28.

"Ele falou para 'mim sair de lá. Falei: 'não saio'. E aí ele falou de novo: 'Sai'. E aí eu falei: 'Não saio'. Só que eu falei mais alto. E aí ele falou que mulher não gritava com ele", contou ao programa Helena, que relata ter sido agredida pelo empresário. "Neste momento, ele me deu um empurrão. Além de ele empurrar daquela forma, ele foi falando vários palavrões."

No vídeo obtido e exibido pelo Fantástico, é possível ver um homem identificado como Brennand se aproximando da mulher e discutindo verbalmente com ela. Quando um casal de instrutores e uma segunda cliente tentam proteger a vítima, ele parte para cima dos três e cospe em Helena.

De acordo com a mulher, as agressões foram motivadas porque o empresário teria tentado sair em um encontro, mas ela não quis.

Ao Fantástico, o empresário diz ter feito "uso comedido da força". "O vídeo com a Helena é uma coisa onde você vê um camarada como eu fazendo uso comedido da força. Não há um tapa, não há uma lesão. A mulher não sofreu uma lesão."

Segundo a reportagem, Brennand também fez um boletim de ocorrência contra Helena por injúria e ameaça. A defesa de Brennand alegou ao Fantástico que tudo não passa de ataques de feministas e mulheres "querendo vitrine".

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o caso é investigado pelo 15º DP (Itaim Bibi), que apura os crimes de lesão corporal e injúria. "Diligências são realizadas visando ao esclarecimento dos fatos. As investigações correm sob sigilo judicial", informou a pasta em nota.

O Estadão não conseguiu contato com a defesa do empresário nem com a academia Bodytech, onde teria ocorrido a agressão, até a publicação desta matéria.