Naiara Azevedo nega que tenha pedido camarim separado de outros ex-BBBs: - Eu cheguei atrasada

30/08/2022 | 14:10



Naiara Azevedo comentou a polêmica sobre de ter pedido um camarim separado quando participou de reencontro com os eliminados do BBB22. Sem citar nomes, a cantora explicou em entrevista ao jornal Metrópoles como era a relação com ex-colegas de confinamento e declarou que sua personalidade não possui apenas um lado:

- Você tem de mim o que você cultiva. Quando eu falo que tem o gênio bom e o gênio mal é que eu sou muito boazinha, o escorpiano é a melhor pessoa no mundo, você só não pise no calo dele que foi o que aconteceu quando eu saí da casa e vi as coisas que aconteceram lá dentro. Por exemplo, aquele programa dos eliminados. Aquela lá também sou eu. Eu poderia ter sido aquilo lá dentro, desde que as pessoas tivessem tido a coragem. Quem pedia para eu me posicionar, são as primeiras que não se posicionavam e mais falavam mal de mim. Não tinham coragem de chegar na minha cara e falar: Você cantando me irrita.

A cantora aproveitou o momento para contar sua versão dos fatos. Na ocasião, Rodrigo Mussi, Brunna Gonçalves, Bárbara Heck, Jade Picon, Luciano Estevam, Viny Fernandes e Larissa Tomásia estavam nos bastidores do programa.

- Eu cheguei atrasada porque fiquei presa no congestionamento, era bem na hora do hush. Com aquele monte de cabelo úmido, para secar, é pelo menos uma hora. Chegamos lá no Projac, em um camarim estavam todos os participantes que tinham sido eliminados e tinha um outro vazio. Como eu ia sentar lá? Já tinha um climão porque tinham umas pessoas que, realmente, eu não estava nem um pouco com vontade de... Não sou falsa, não queria mesmo. Só tinha um espelho e uma cadeira, então fui me arrumar lá do lado.

Após encontrar um camarim vazio para poder se arrumar com calma, Naiara conseguiu ouvir conversas dos outros eliminados do reality por conta das paredes finas.

- As paredes eram de drywall, eu escutei tudo o que eles estavam falando. Não é que falaram mal de mim, mas as coisas que declaravam em entrevista de que estava tudo bem, não era daquela forma. Aquilo foi me dando azia e também teve uma situação comigo, que alguns publicaram que eu tinha pedido um camarim separado. Mentira! Então na hora que eu fui subir eu vi que alguns estavam, a palavra é biscoitar, querer gerar noticia que não tinha nada a ver. Dava vontade de falar assim: Fulano, porque você não vem aqui me ajudar a arrumar o cabelo para a gente subir logo? Era só isso.