Pesquisa revela os destinos brasileiros mais reservados por estrangeiros

Redação

Do Rota de Férias



30/08/2022 | 13:55



As paisagens diversificadas, a riqueza cultura, as experiências gastronômicas e a simpatia do povo são alguns dos fatores que atraem turistas estrangeiros ao Brasil. Um levantamento realizado pela plataforma de reservas Booking.com mostra que Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) foram os destinos brasileiros mais reservados por gringos no mês de julho.

Destinos brasileiros mais reservados por estrangeiros

Abaixo, confira a cinco cidades que mais receberam reservas do exterior em julho de 2022.

A pesquisa também mostrou as nacionalidades dos turistas que usaram a plataforma para garantir suas acomodações.

Argentinos Norte-americanos Franceses Uruguaios Alemães

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir destinos brasileiros, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.