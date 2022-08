Maioria das Bolsas da Europa fecha em baixa, com BCE e risco de recessão

30/08/2022 | 13:39



Os mercados acionários da Europa chegaram a subir em parte do dia, mas terminaram a terça-feira, 30, com sinal predominantemente negativo, em parte influenciadas pela manhã negativa em Nova York. A perspectiva de mais aperto monetário pelo Banco Central Europeu (BCE) e o risco de recessão na zona do euro estiveram em foco, enquanto ações de bancos chegaram a apoiar algumas praças.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,67%, em 419,81 pontos.

Na agenda de indicadores da zona do euro, o índice de sentimento econômico recuou de 98,9 em julho a 97,6 em agosto, ante previsão de 97,9 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. A leitura foi a mais fraca em 18 meses nessa pesquisa. Na avaliação do ING, a percepção dos agentes piora na região com o risco de recessão mais próxima e empresas pessimistas sobre a atividade.

Com a inflação forte, porém, continua a haver perspectiva de aperto monetário. Alguns dirigentes têm se pronunciado nos últimos dias sobre a possibilidade de uma alta de 75 pontos-base na reunião de 8 de setembro, ante a inflação recorde na região da moeda comum. Já Philip Lane, economista-chefe, argumentou por um "ritmo constante" na elevação para minimizar consequências negativas do aperto.

Nos mercados acionários, algumas ações de bancos subiam, com a perspectiva de juros mais altos. Barclays, por exemplo, avançava mais de 1,5% em Londres, enquanto Deutsche Bank também superava essa faixa em Frankfurt.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,88%, em 7.361,63 pontos, na volta de um feriado na segunda-feira.

Em Frankfurt, o índice DAX foi na contramão da maioria e subiu 0,53%, a 12.961,14 pontos.

Na Bolsa de Paris, o CAC 40 recuou 0,19%, a 6.210,22 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB fechou em queda de 0,08%, em 21.825,22 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex 35 registrou queda de 0,12%, a 7.979,80 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI 20 registrou baixa de 1,50%, a 6.020,56 pontos.